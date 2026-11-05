Kadın burnunun neredeyse tamamını kaybetti: Hangi ülkeden geldiği belli oldu.. İşte şok eden o detay
Bir kadın neredeyse burnunun tamamını kaybetti. Şok eden olayda kadının hangi ülkeden geldiği belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bir kadın neredeyse burnunun tamamını kaybetti. Şok eden olayda kadının hangi ülkeden geldiği belli oldu
Hollanda'da yaşayan iki çocuk annesi Abby Bookholt, yanağındaki kuru bir cilt lekesi nedeniyle aile hekimine başvurdu. Dermatoloji uzmanına yönlendirilen kadının muayenesi sırasında doktorun dikkatini yanağındaki kuruluktan çok burnundaki leke çekti. Doktorun isteğiyle yapılan tetkikler sonucunda ise gerçek ortaya çıktı. 18 aylık tedavi sürecinde burnunun büyük bir bölümünü kaybeden kadın yaşadığı süreci anlatarak, benzer belirtiler konusunda herkesi uyardı.
Hollanda'nın Lahey kentinde yaşayan iki çocuk annesi Abby Bookholt, yanağındaki kuru bir cilt lekesi nedeniyle aile hekimine başvurdu. Cilt kuruluğu için gitmişti! Dermatoloji uzmanına yönlendirilen kadın doktora gittiğinde ise kuru bir ciltten çok daha ciddi bir problem olabileceğini öğrendi.
Burnundaki leke doktoru endişelendirdi Abby, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Dermatoloğa gittiğimde, 'Yanağınız umurumda değil ama burnunuz beni endişelendiriyor' dediler. İki leke, yalnızca cildimdeki pigmentasyon farklılıkları gibi görünüyordu. Biraz daha beyaz renkteydiler." Ufak lekenin altından kanser çıktı Akşam saatlerine doktorundan telefon alan kadın burnundaki lekenin aslında bir kanser olduğunu ve yeniden yapılandırma operasyonu geçirmesi gerektiğini öğrendi.
Alnından yeni burun yapıldı İlk ameliyatından önce Abby'ye, burnundaki iki kanserli bölgenin cerrahi müdahaleyle çıkarılacağı ve ardından alnından alınacak deriyle burnunun yeniden yapılandırılacağı söylendi. Doktorlar, alnından yaklaşık 5 santimetrelik bir deri parçasını büyük ölçüde keserek burnunda kalan bölgeye doğru çevirdi ve dikişlerle sabitledi. Burnunun neredeyse tamamı yok oldu Kadın, ilk operasyonun ardından alnında yaklaşık 5 santimetrelik büyük bir açıklık kaldığını ve burnunun neredeyse tamamen yok olduğunu belirtti. Doktorların genç olduğu için yaranın kendiliğinden kapanabileceğini söylediğini aktaran Abby, zaman içerisinde yeni derinin oluşmaya başladığını gördüğünü ifade etse de 18 aylık iyileşme sürecinin kendisi için oldukça zor olduğunu anlattı. Bu dönemde evden çıkmakta dahi zorlanan kadın, bir yıl içerisinde yara izlerinin ve burnunun görünümünün düzeltilmesi için üç ameliyat daha geçirdi. Toplamda beş farklı operasyon geçiren Abby, bugün kanserden kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyor. Cilt kanserinin belirtileri nelerdir? Uzmanlara göre cilt kanseri yüzün herhangi bir bölgesinde ortaya çıkabiliyor. Ancak özellikle burun, burnun ucu ve yan tarafları bazal hücreli karsinomun sık görüldüğü bölgeler arasında yer alıyor. İngiliz Dermatoloji Derneği üyesi ve dermatoloji uzmanı Dr. Adil Sheraz, cilt kanserinin her zaman koyu renkli veya şekli değişen bir ben olarak ortaya çıkmadığına dikkat çekiyor. Uzmanlara göre iyileşmeyen küçük bir yara, geçmeyen kuru bir cilt bölgesi veya kabuklanan bir leke de kanser belirtisi olabilir. Üstelik bazı cilt kanseri türleri ağrıya neden olmadan ilerleyebiliyor. İngiliz Dermatoloji Vakfı sözcüsü dermatoloji uzmanı Dr. Rakesh Anand ise erken teşhisin önemini vurgulayarak, cilt kanserlerinin büyük bölümünün erken dönemde tespit edildiğinde tedavi edilebildiğini belirtiyor.
Cilt kanseri türleri nelerdir? Cilt kanserinin üç temel türü bulunuyor: Bazal hücreli karsinom (BCC) Skuamöz hücreli karsinom (SCC) Melanom BU üç türden melanom, cilt kanserinin en tehlikeli türlerinden biri olarak kabul edilirken Türkiye'de her yıl yaklaşık 1.500-2.000 kişiye melanom teşhisi konuluyor. Cilt kanserini anlamak için ABCDE kuralı Uzmanlar, özellikle melanom belirtilerini fark edebilmek için ABCDE kuralının kullanılmasını öneriyor. A – Asimetri: Benin veya cilt lekesinin iki yarısı birbirinden farklı mı? B – Sınır düzensizliği: Kenarları düzensiz veya girintili çıkıntılı mı? C – Renk değişimi: Birden fazla renk içeriyor mu veya rengi eşit dağılmamış mı? D – Çap: Çapı 6 milimetreden büyük mü? E – Değişim: Zaman içerisinde büyüdü mü, şekli veya rengi değişti mi? Kanamaya ya da kaşınmaya başladı mı?
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