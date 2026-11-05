İP ortalığı gerdi, Şimşek komisyonu terk etti: Milletin meclisinde ‘şerefsiz’ kavgası!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığının 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı. İYİ Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında konuşma süreleri nedeniyle başlayan tartışma, fon soruşturması ve yaşanan mağduriyetlere ilişkin açıklamalarla büyüdü. Tartışma sırasında “şerefsiz” ifadesinin kullanıldığı bildirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek komisyon salonundan ayrıldı.

MECLİS'TE KONUŞMA SÜRELERİ TARTIŞMASI

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Hazine ve Maliye Bakanlığının bütçesi görüşülürken İYİ Parti milletvekilleri, konuşma sürelerine yönelik kısıtlama uygulanmamasını talep etti.

Bu talebe AK Parti sıralarından, “Sizin üye sayınız düştü ama size bunu uygulamıyoruz” sözleriyle karşılık verildi. Milletvekilleri arasındaki karşılıklı açıklamaların ardından tartışma büyüdü.

AYYÜCE TÜRKEŞ İLE SÜLEYMAN ŞAHAN ARASINDA GERGİNLİK

İYİ Parti Milletvekili Ayyüce Türkeş, AK Parti sıralarından gelen sözlere “Sadaka mı istiyoruz sizden?” diyerek tepki gösterdi.

Türkeş ile AK Parti Milletvekili Süleyman Şahan arasında sözlü tartışma yaşandı. Şahan'ın “Biz gerekeni yapıyoruz” ifadelerinin ardından gerginlik, fon soruşturması ve bu süreçte yaşanan mağduriyetlere ilişkin değerlendirmeler üzerinden devam etti.

'ŞEREFSİZ' İFADESİ SONRASI ŞİMŞEK SALONDAN AYRILDI

Komisyondaki tartışma sırasında “şerefsiz” ifadesinin kullanıldığı bildirildi. Söz konusu ifadenin ardından gerginlik artarken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek toplantı salonundan ayrıldı.

Tartışmada kullanılan ifadenin hangi milletvekili tarafından söylendiği kesin olarak belirlenemedi. Sözün doğrudan Şimşek'e yöneltilip yöneltilmediği de bağımsız olarak doğrulanamadı.

Bütçe görüşmelerinde yaşanan tartışmaya ilişkin haberlerde, Şimşek'in salondan ayrıldığı aktarılırken olayın ayrıntılarının netleşmesi için komisyonun resmî tutanakları ve görüntüleri önem taşıyor.