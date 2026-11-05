Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi

Otomotiv sektöründe insansı robotların üretim hattındaki rolü giderek büyüyor. shiftdelete.net'te yer alan habere göre Xiaomi, geliştirdiği insansı robotların otomobil fabrikasında tam vardiya boyunca görev yaptığı yeni görüntüleri yayımladı.

Video paylaşıldı

Paylaşılan görüntülerde iki farklı insansı robotun otomobil üretiminde parça sınıflandırma işi yaptığı görülüyor. Şirket, robotların sekiz saatlik çalışma sürecini hızlandırılmış görüntülerle yayımlayarak bir iş gününün tamamında nasıl görev yaptıklarını gösterdi. Robotların uzun süre ara vermeden çalışabilmesi, üretim hattında insan gücünün yerine ya da yanında kullanılabilecek yeni sistemlerin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

Sorunu kendileri fark edip müdahale edebiliyorlar

Xiaomi’nin verdiği bilgilere göre robotlar yalnızca verilen işi tekrar etmekle kalmıyor. Üretim sırasında ortaya çıkan anormallikleri algılayabiliyor ve bazı sorunları kendi başına düzeltebiliyor. Aynı zamanda fabrika sistemleriyle eş zamanlı hareket ederek üretim hattındaki diğer süreçlere uyum sağlıyorlar.

Xiaomi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Kendi geliştirdiğimiz insansı robotlarımız uzun süre kesintisiz çalışmanın yanı sıra anormallikleri kendi başına tespit edip düzeltebiliyor ve üretim hattı sistemiyle uyum içinde hareket ediyor. Bu gelişme, insansı robotların gerçek endüstriyel ortamlarda kullanımına doğru atılmış önemli bir adım daha olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Robotlar otomotiv sektöründe daha görünür hale geliyor

Xiaomi’nin yanı sıra BMW ve Mercedes-Benz gibi otomotiv üreticileri de üretim süreçlerinde benzer insansı robotlardan yararlanıyor.