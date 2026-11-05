  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı Kuzey Kore’den yeni silah testi! Temsili havalimanı uzun menzilli füzeyle vuruldu Yerin altına kamera indirdiler, görüntüler heyecan yaşattı! Nuh’un Gemisi bulundu mu? Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular 163 milyonla girip 2.1 milyarla çıkmak nasıl mümkün olabilir? BUNU HERKES ÖĞRENMELİ! Ali Karahasanoğlu yazdı Kent uzlaşısında çatlak büyüyor! İstanbul'da sandalyeler el değiştiriyor Kim kimi destekleyecek? 5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Kasım 2017: Ali Küçük'ün vefatı (İlahiyatçı, Vaiz, Müfessir) Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktılar Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor
Otomotiv Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi
Otomotiv

Ne mola süresi var ne de yemek saati! Otomobil fabrikasında robotlu mesai dönemi

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Xiaomi, otomobil üretiminde görev yapan insansı robotlarını ilk kez sekiz saatlik vardiya boyunca çalışırken gösterdi. Parça sınıflandırma işinde kullanılan iki robotun kesintisiz çalışabildiği, üretim hattındaki sorunları algılayıp kendi başına müdahale edebildiği belirtildi.

Otomotiv sektöründe insansı robotların üretim hattındaki rolü giderek büyüyor. shiftdelete.net'te yer alan habere göre Xiaomi, geliştirdiği insansı robotların otomobil fabrikasında tam vardiya boyunca görev yaptığı yeni görüntüleri yayımladı.

 

Video paylaşıldı

Paylaşılan görüntülerde iki farklı insansı robotun otomobil üretiminde parça sınıflandırma işi yaptığı görülüyor. Şirket, robotların sekiz saatlik çalışma sürecini hızlandırılmış görüntülerle yayımlayarak bir iş gününün tamamında nasıl görev yaptıklarını gösterdi. Robotların uzun süre ara vermeden çalışabilmesi, üretim hattında insan gücünün yerine ya da yanında kullanılabilecek yeni sistemlerin geldiği noktayı da gözler önüne serdi.

 

Sorunu kendileri fark edip müdahale edebiliyorlar

Xiaomi’nin verdiği bilgilere göre robotlar yalnızca verilen işi tekrar etmekle kalmıyor. Üretim sırasında ortaya çıkan anormallikleri algılayabiliyor ve bazı sorunları kendi başına düzeltebiliyor. Aynı zamanda fabrika sistemleriyle eş zamanlı hareket ederek üretim hattındaki diğer süreçlere uyum sağlıyorlar.

 

Xiaomi konuya ilişkin  yaptığı açıklamada, “Kendi geliştirdiğimiz insansı robotlarımız uzun süre kesintisiz çalışmanın yanı sıra anormallikleri kendi başına tespit edip düzeltebiliyor ve üretim hattı sistemiyle uyum içinde hareket ediyor. Bu gelişme, insansı robotların gerçek endüstriyel ortamlarda kullanımına doğru atılmış önemli bir adım daha olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

 

Robotlar otomotiv sektöründe daha görünür hale geliyor

Xiaomi’nin yanı sıra BMW ve Mercedes-Benz gibi otomotiv üreticileri de üretim süreçlerinde benzer insansı robotlardan yararlanıyor.

Dünya bu robotu konuşuyor! Motoru yok, canlı kas hücreleriyle yüzüyor
Dünya bu robotu konuşuyor! Motoru yok, canlı kas hücreleriyle yüzüyor

Dünya

Dünya bu robotu konuşuyor! Motoru yok, canlı kas hücreleriyle yüzüyor

Yapay zekadan bir adım öteye geçtiler! Robot köpeğe "canlı beyin" taktılar
Yapay zekadan bir adım öteye geçtiler! Robot köpeğe “canlı beyin” taktılar

Teknoloji

Yapay zekadan bir adım öteye geçtiler! Robot köpeğe “canlı beyin” taktılar

Ev tipi yardımcı robot Mobo tanıtıldı! Aile bireylerini tanıyor, tercihlerini hatırlıyor
Ev tipi yardımcı robot Mobo tanıtıldı! Aile bireylerini tanıyor, tercihlerini hatırlıyor

Teknoloji

Ev tipi yardımcı robot Mobo tanıtıldı! Aile bireylerini tanıyor, tercihlerini hatırlıyor

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23