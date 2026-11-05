Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

DeMonica Amerson'a 2001 yılında, gözlerindeki görme siniri iltihaplanması şikayetleri ve yapılan omurilik sıvısı testinin ardından MS teşhisi konuldu. Hiçbir ailesel geçmişi olmamasına rağmen konulan bu teşhisle hayatı altüst olan Amerson, yıllar boyunca günlük iğnelerden aylık infüzyon tedavilerine kadar zorlu bir süreçten geçti. Okul yöneticiliği yapan ve iki çocuk dünyaya getiren Amerson, zaman zaman yaşadığı relapsları (atakları) MS'in doğasına bağladı ve doktorları da durumu hiç sorgulamadı. Gerçek, şiddetli bir krizle ortaya çıktı