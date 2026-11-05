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Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

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Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

ABD'de yıllarca (MS) hastası olduğunu sanan iki çocuk annesi kadın geçirdiği şiddetli bir atak sonrasında hayatı tamamen değişti.

#1
Foto - Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

ABD'de yaklaşık 20 yıl boyunca multipl skleroz (MS) hastası olduğunu sanarak yaşayan bir kadının, geçirdiği şiddetli bir atak sonrasında aslında nadir görülen başka bir bağışıklık sistemi hastalığıyla mücadele ettiği ortaya çıktı.

#2
Foto - Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

DeMonica Amerson'a 2001 yılında, gözlerindeki görme siniri iltihaplanması şikayetleri ve yapılan omurilik sıvısı testinin ardından MS teşhisi konuldu. Hiçbir ailesel geçmişi olmamasına rağmen konulan bu teşhisle hayatı altüst olan Amerson, yıllar boyunca günlük iğnelerden aylık infüzyon tedavilerine kadar zorlu bir süreçten geçti. Okul yöneticiliği yapan ve iki çocuk dünyaya getiren Amerson, zaman zaman yaşadığı relapsları (atakları) MS'in doğasına bağladı ve doktorları da durumu hiç sorgulamadı. Gerçek, şiddetli bir krizle ortaya çıktı

#3
Foto - Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

2019 yılında bacaklarında uyuşma ve aşırı halsizlikle kendini gösteren büyük bir atak geçiren Amerson, acil serviste yaşadığı göz basıncı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırıldı. On-call nöroloğun yaptığı özel bir kan testi, her şeyin seyrini değiştirdi. Uzmanların yaptığı kapsamlı takip tetkikleri, Amerson'un aslında hiçbir zaman MS olmadığını, merkezi sinir sistemini ve optik sinirleri hedef alan nadir bir otoimmün rahatsızlık olan nöromiyelitis optika spektrum bozukluğu (NMOSD) hastası olduğunu kanıtladı. MS teşhislerindeki yanılma payı düşündürüyor

#4
Foto - Meğer yıllarca nedenini kimse anlamadı: İki çocuk annesi kadın MS hastalığı sanıyordu gerçek bambaşka çıktı

Uzmanlar, MS semptomlarının geniş bir yelpazeye yayılması ve tek bir kesin kan testinin bulunmaması nedeniyle yanlış teşhis riskinin azımsanmayacak düzeyde olduğuna dikkat çekiyor. Nitekim yapılan geniş kapsamlı araştırmalar, MS tanısı alan hastaların yüzde 15 ila 20'sinin aslında farklı rahatsızlıklara sahip olduğunu gösteriyor. Yakın zamanda ünlü oyuncu Christina Applegate'in de yaklaşık beş yıl boyunca yanlış MS teşhisi aldığını açıklaması, bu konudaki farkındalığı artırırken; doğru teşhisin hayat kalitesini ne kadar büyük ölçüde etkilediğini bir kez daha gözler önüne serdi. KAYNAK: CBS News

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