İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Mekke Anlaşması açıklaması: Kabul etmemiz mümkün değil!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ve beraberindeki heyetle İçişleri Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmenin başlangıcında Suudi Arabistan’da havalimanlarına yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Çiftçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi. Bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, Gazze ve Batı Şeria’daki durumun yanı sıra İran merkezli gerilim ve Suudi Arabistan’a yönelik saldırılara ilişkin Türkiye’nin yaklaşımını aktardı. Suudi Arabistan’ın güvenliğine yönelik tehditlerin bölgesel istikrara etkisine değinen Bakan Çiftçi, "28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran’ın bölge ülkelerini hedef almasıyla tırmanan gerilimi derin bir endişeyle takip ettik. Bu süreçte Suudi Arabistan topraklarına yönelik saldırılar, bölgesel istikrarı daha da sarsan tehlikeli bir boyut kazanmıştır. Suudi Arabistan’ın güvenliğini ve ekonomik altyapısını doğrudan hedef alan bu saldırıları kabul etmemiz mümkün değildir. Yaşanan gelişmeler, bölge ülkeleri olarak güvenliğimizi ortak bir anlayışla ele almamızın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULDUĞU ANDA İMZALANDI

Bakan Çiftçi, bölgesel güvenlik iş birliğinde Mekke Anlaşması’nın önemine işaret ederek, "Bu anlayışın bir tezahürü olan "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması" da bölgemizde güvenlik ve istikrara en çok ihtiyaç duyulduğu bir dönemde imzalanmıştır. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerin bir uzantısı olan bu anlaşma, bölgesel sahiplenme, iş birliğine dayalı güvenlik ve kapsayıcılık ilkelerini temel almaktadır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı, Mekke Anlaşması’nın taraflar açısından önemine dikkat çekti

Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif Al Suud ise Türkiye ile Suudi Arabistan arasında köklü dostluk ve kardeşlik bağları bulunduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Mekke Anlaşması’nın taraf ülkeler açısından olumlu ve yararlı sonuçlar doğuracağını vurguladı.

ÇİFTÇİ'DEN ÜÇLÜ TOPLANTI ÖNERİSİ

Bölgesel güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla Suudi Arabistan ve Pakistan’ın katılımıyla üçlü toplantı düzenlenmesini öneren Bakan Çiftçi, "Mekke Anlaşması’nın ruhunu iç güvenlik alanına da yansıtarak ortak tehditlere karşı bakanlıklarımız arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmeyi arzu ediyoruz. Sizler de uygun görürseniz ilerleyen süreçte Pakistan ile istişare ederek, üç ülkenin İçişleri Bakanları olarak üçlü bir toplantı gerçekleştirebiliriz. Bu vesileyle, organize suçlar, yeni nesil suç örgütleri, narkotik suçlarla mücadele, terörün ve terörizmin finansmanının önlenmesi ile sınır güvenliği gibi alanlarda iş birliği çerçevemizi daha da geliştirebiliriz" diye konuştu.

BU YIL 669 SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK

Türkiye’nin terör, organize suçlar ve siber suçlarla mücadelede yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Çiftçi, "Bu yıl 669 organize suç çetesini çökerttik. Bu suç örgütlerinin internet ve yapay zekadan faydalanarak, küresel ölçekte şebekeler kurduklarını ve yöntemlerini anlık olarak değiştirebildiklerini de görüyoruz. Bu nedenle küreselleşen suç olgusuna karşı kesin sonuç alabilmenin ancak güçlü bir uluslararası iş birliğiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Bakanlıklarımız arasında mutabakata varılan Ortak Hedefler Tablosu’nda da yer alan uyuşturucuyla mücadeleye ayrı bir parantez açmak istiyorum. Suudi Arabistan ile 2005 yılında imzaladığımız Güvenlik, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Mücadele Alanında İşbirliği Anlaşması ahdi zemininde ilerleyen ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi ileriye taşıyacak ilave adımlar atabileceğimize inanıyorum. Kolluk Eğitimi İş Birliği Anlaşmamız da hâlihazırda Dışişleri Bakanlığımızda değerlendirilme sürecinde. Bu anlaşmamızı da hayata geçirdiğimizde karşılıklı ziyaretleri, eğitimleri ve bilgi ile tecrübe paylaşımını artırarak iş birliğimize güçlü bir ivme kazandıracağımıza inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

ÖNCE TERÖRSÜZ TÜRKİYE SONRA TERÖRSÜZ BÖLGE

Türkiye’nin terörle mücadeledeki hedeflerine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Bildiğiniz üzere, ülkemiz PKK/PYD, DHKP-C, FETÖ ve DEAŞ gibi birçok terör örgütü ile aynı anda mücadele etmektedir. Ülkemizin uzun yıllar süren kararlı mücadelesi sonunda PKK terör örgütü kendisini feshettiğini ve silah bıraktığını açıklamıştır. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve Gazi Meclisimizin iradesiyle önce "Terörsüz Türkiye" sonra "Terörsüz Bölge" hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu noktada Suriye’deki durumu da yakından takip ediyoruz. Hedefimiz, hangi terör örgütü olursa olsun bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırmak; ülkemizde ve bölgemizde barışı, huzuru ve güvenliği hâkim kılmaktır. Mekke Anlaşması’nın 5. maddesinde de terörün her türüne karşı, operasyonel düzey dahil, iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yapacağımız ortak çalışmalar ile gerek ülkelerimizde gerekse bölgemizde huzurun tesisi noktasında emin adımlarla yürüyebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

8 YIL İKAMET EDENLERE SÜRESİZ İKAMET

Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik ikamet işlemlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Çiftçi, "Suudi Arabistan vatandaşlarının ikamet izinleri mevzuattaki en üst sınırdan düzenlenmekte, 8 yıl ve üzeri yasal ikameti olanlar ise süresiz olan uzun dönem ikamet iznine yönlendirilmektedir. Hedefimiz, karşılıklı seyahatleri ve düzenli insan hareketliliğini daha da kolaylaştırırken bu süreçlerin güvenli ve etkin biçimde yönetilmesini sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile güvenlik teknolojileri alanındaki temaslara değinen Bakan Çiftçi, "Ulusal Yolcu Güvenliği Merkezi ziyaretinde Suudi Arabistan Krallığı’nın son dönemdeki dijitalleşme adımlarının başarıyla uygulandığı gözlemlenmiştir. Abşir (ABSHER) ve Tavakkalnâ (Tawakkalna) uygulamalarının işleyişleri hakkında detaylı bilgiler verilmiştir" dedi.

Türkiye’nin geliştirdiği güvenlik teknolojilerinin paylaşımına ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Bununla birlikte; ülkemizde yerli ve milli olarak geliştirilen yüksek teknoloji ürünlerimizin herhangi bir ihraç kısıtı olmadan dost ve müttefik ülkeler ile paylaşılması vizyonumuzu sürdürmekteyiz. Bu kapsamda Bakanlığımız iştiraki olan BİYOTEKSAN firması tarafından geliştirilen parmak izi tanıma sistemimizin (Automated Finger Print Identification System), Suudi Forensik Laboratuvarları altında yer alan Parmak İzi Departmanına çevrimiçi sunumu yapılmıştır. Suudi Arabistan’daki ilgili kurumların talep etmesi halinde, beğeniyle karşılanan ürünümüzün yerinde gösterimi Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından yapılabilecektir" ifadelerini kullandı.