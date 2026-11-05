  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde kimsenin görmediği o ayrıntı! Yücel Kaya yazdı Kuzey Kore’den yeni silah testi! Temsili havalimanı uzun menzilli füzeyle vuruldu Yerin altına kamera indirdiler, görüntüler heyecan yaşattı! Nuh’un Gemisi bulundu mu? Bulgaristan'dan Türkiye kararı: 'Kolaylaştıracağız' diyerek duyurdular 163 milyonla girip 2.1 milyarla çıkmak nasıl mümkün olabilir? BUNU HERKES ÖĞRENMELİ! Ali Karahasanoğlu yazdı Kent uzlaşısında çatlak büyüyor! İstanbul'da sandalyeler el değiştiriyor Kim kimi destekleyecek? 5 Kasım 2026: Günün Ayet ve Hadisi 5 Kasım 2017: Ali Küçük'ün vefatı (İlahiyatçı, Vaiz, Müfessir) Trump ve Netanyahu'nun fotoğraflarını yaktılar Sebze ve meyve fiyatlarını uçuranlara kötü haber! Hapis cezası geliyor
Dünya Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer!
Dünya

Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer!

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in aşırı dinci soykırımcı hükümetinin peşine takılıp İran’a savaş açtığı için petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle tarihi hezimet yaşarken, ABD’deki Yahudi lobisi AIPAC, ara seçimlerde Demokratları desteklediklerini duyurarak Trump yönetimine ihanetini ilan etti.

AIPAC’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “AIPAC, dün gece seçimlerini kazanan yüzlerce İsrail yanlısı Demokrat ve Cumhuriyetçi’yi tebrik ediyor. AIPAC üyeleri tarafından desteklenen 234’ten fazla aday şimdiden kazandı, birçok ek yarış ise hâlâ çok yakın olduğu için sonuçlanmadı. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries’i, partilerinin yankı uyandıran zaferleri için tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BARIŞ VE İSTİKRARI” İLERLETMİŞLER!

Açıklamada; “AIPAC üyeleri, önümüzdeki seçim döngülerinde siyasi aktivizmlerini genişletmeye kararlı. Topluluğumuz, İsrail’le güçlü bir ortaklığın her iki ülkeyi de güvende tutmaya yardımcı olduğunu, barış ve istikrarı ilerlettiğini, demokratik değerleri teşvik ettiğini ve ticaret ile yenilik yoluyla ekonomimizi büyüttüğünü tanıyan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’e desteğini artıracak” denilerek her iki tarafa da destek verileceği bildirildi.

Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga
Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga

Dünya

Peş peşe zafere koştular! Müslümanlardan ABD seçimlerine damga

Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! "Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!"
Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!”

Gündem

Selvi, Trump’ın seçimi neden kaybettiğini yazdı! “Seni Minap’taki masum çocukların ahı yıktı!”

Siyonist lobi de Trump da durduramadı: İlk Müslüman senatör Sayed’in büyük zaferi
Siyonist lobi de Trump da durduramadı: İlk Müslüman senatör Sayed’in büyük zaferi

Dünya

Siyonist lobi de Trump da durduramadı: İlk Müslüman senatör Sayed’in büyük zaferi

Trump kaybetti, piyasalar coştu!
Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Ekonomi

Trump kaybetti, piyasalar coştu!

Demokratlar 240 sandalyeye ulaştı! Trump’ın hezimeti her saat büyüyor!
Demokratlar 240 sandalyeye ulaştı! Trump’ın hezimeti her saat büyüyor!

Dünya

Demokratlar 240 sandalyeye ulaştı! Trump’ın hezimeti her saat büyüyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23