Yahudi lobisi Demokratları desteklediğini itiraf etti: Sarı Şeytan’a Siyonist hançer!

AIPAC’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; “AIPAC, dün gece seçimlerini kazanan yüzlerce İsrail yanlısı Demokrat ve Cumhuriyetçi’yi tebrik ediyor. AIPAC üyeleri tarafından desteklenen 234’ten fazla aday şimdiden kazandı, birçok ek yarış ise hâlâ çok yakın olduğu için sonuçlanmadı. Senato Demokrat Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Demokrat Lideri Hakeem Jeffries’i, partilerinin yankı uyandıran zaferleri için tebrik ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

“BARIŞ VE İSTİKRARI” İLERLETMİŞLER!

Açıklamada; “AIPAC üyeleri, önümüzdeki seçim döngülerinde siyasi aktivizmlerini genişletmeye kararlı. Topluluğumuz, İsrail’le güçlü bir ortaklığın her iki ülkeyi de güvende tutmaya yardımcı olduğunu, barış ve istikrarı ilerlettiğini, demokratik değerleri teşvik ettiğini ve ticaret ile yenilik yoluyla ekonomimizi büyüttüğünü tanıyan Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’e desteğini artıracak” denilerek her iki tarafa da destek verileceği bildirildi.