Yunan basını kendi çöküşlerini yazdı: ‘2080’de yok olmayla karşı karşıyayız!’

TAHSİN HAN

Yunan basınından iEidiseis’in Avrupa Komisyonu’nun 2027 Yaşlanma Raporu’na dayandırarak aktardığı kasvetli tahminler, Yunanistan’ın ve AB ülkelerinin geri dönülemez bir demografik çöküşe sürüklendiğini bir kez daha deşifre etti. Yunan medyasının “kabus gibi bir tablo” olarak duyurduğu veriler; Doğu Akdeniz’de ve Ege’de yayılmacı politikalar izlemeye çalışan Atina yönetiminin, kendi ülkesinde giderek yok olan bir nüfus gerçeğiyle karşı karşıya kaldığını ortaya koydu. Yunan basınının rapordan aktardığı projeksiyonlara göre; 2025 yılında 10,4 milyon olan Yunanistan nüfusu, önümüzdeki on yıllar boyunca kesintisiz bir düşüş seyrederek 2080 yılında 7,6 milyona kadar gerileyecek. Yunanistan’ın nüfus grafiğinin 2030’da 10,2 milyona, 2040’ta 9,7 milyona, 2050’de 9,2 milyona ve 2070’te 8 milyona düşeceği kaydedilirken, kadın başına düşen çocuk sayısındaki cılız artışların dahi bu kitlesel erimenin önüne geçemeyeceği vurgulandı. Yunan yayın organı, 65 yaş üstü nüfusun hızla artacağını ve özellikle 80 yaş üzeri grupta yüzde 13’lük bir patlama yaşanacağını belirterek, ülkenin adeta devasa bir yaşlılar yurduna dönüşeceğini aktardı.

AVRUPA’DA DA BÜYÜK NÜFUS DÜŞÜŞÜ OLACAK

Kaynağından aktarılan verilere göre demografik çöküş sadece Yunanistan ile sınırlı kalmayıp tüm Avrupa Birliği’ni etkisi altına alıyor. AB nüfusunun 2025’teki 452 milyon seviyesinden 2080’e kadar %8’lik kayıpla 414 milyona gerileyeceği tahmin edilirken, çalışan genç nüfusun yaşlı nüfusa oranı (bağımlılık oranı) tamamen altüst oluyor. Rapora göre AB genelinde 65 yaş üstü her 10 kişiye karşılık gelen üretken nüfus sayısı 26’dan 16’ya kadar düşerken, ortalama yaşın ise 45’ten 51’e yükseleceği bildirildi.

YOKOLUŞA SÜRÜKLENECEKLER

Yunan basınının duyurduğu bu rapor, Batı dünyasının ve Atina idaresinin kendi içsel çöküşünü ve geleceksizliğini gözler önüne sererken; bölgesel denklemde Türkiye karşısında suni gerilimler tırmandırmaya çalışan Yunanistan’ın içeride adeta yok oluşa sürüklendiğini tescillemiş oldu.