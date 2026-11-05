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Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

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Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü, TFF Riva Tesisleri'nde kutlandı. Yalçın, milli takımı yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçti.

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Foto - Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

A Milli Takım'da son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından görev değişimi yaşandı. Önce Vincenzo Montella'yla yollar ayrıldı, sonra Sergen Yalçın ay-yıldızlıların başına geçti. Yalçın, milli takımı yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara başladı.

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Foto - Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

DOĞUM GÜNÜ PASTASINI KESTİ Bugün ise Yalçın 54. yaşına girdi... Yalçın, daha sonra kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın 54. yaş günü, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nun da katılımıyla TFF'nin Riva Tesisleri'nde kutlandı.

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Foto - Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayan Başkan Hacıosmanoğlu, yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Sergen Yalçın'ın doğum gününe TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ailesi olarak, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yeni yaşını tekrar kutluyor; mutluluk ve başarılar diliyoruz.”

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