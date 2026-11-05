Sergen Yalçın'ın doğum günü kutlandı: Hepsi 54. yaş gününü kutluyor! Ayağa kaldırmak için...

Sergen Yalçın'ın doğum gününü kutlayan Başkan Hacıosmanoğlu, yeni yaşında sağlık ve mutluluk diledi. Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Sergen Yalçın'ın doğum gününe TFF 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Göktaş, TFF İletişim ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Surözü, TFF A Millî Takım'dan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Ediz Kıray ve TFF 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Uğur da katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ailesi olarak, A Millî Takım Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın yeni yaşını tekrar kutluyor; mutluluk ve başarılar diliyoruz.”