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Siyaset Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması: Gerekli adımları atacağız
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması: Gerekli adımları atacağız

Yeniakit Publisher
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Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan açıklaması: Gerekli adımları atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ile Azerbaycan'ın aşamayacağın sorun olmadığını" söyledi. Erdoğan 8 Kasım'da Azerbaycan'a gideceğini belirterek, "İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore dönüşünde, uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Azerbaycan'la ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz? İlişkilerde kriz olduğuna dair yorumları nasıl buluyorsunuz?" sorusuna Başkan Erdoğan'ın cevabı şu oldu:

8 Kasım’da Azerbaycan'ın Zafer Günü var. Ben de, fevkalade bir durum söz konusu olmazsa, 8 Kasım günü bir Azerbaycan ziyareti yapmayı düşünüyorum. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle de gerekli adımları atma imkânımız olur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile zaten telefon görüşmelerimi yaptım. Tabii bu arada gerek İstihbarat Başkanı’mı gerek Dışişleri Bakanı’mı Azerbaycan'a gönderdim. Ayrıca bir telefon diplomasisi yine bu arada gerek İlham Bey ile gerekse eşler arasında yapıldı, yapılıyor. 8’indeki Zafer Günü’ne onlar da çok önem veriyorlar. Her zaman söylüyorum, bizim Azerbaycan’la ilişkilerimiz, klasik diplomatik temasların çok ötesindedir. İki ülkenin kopmaz bağı ortak tarihimizin, kültürümüzün, kaderimizin ve inşallah geleceğimizin ürünüdür. Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin evelallah aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

 

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