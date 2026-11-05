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Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

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Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen MasterChef yarışmasında gündeme gelen, Zeytinyağlı incir dolması tarifi merak uyandırdı. Yapılması gereken formülünü açıklıyoruz. İşte İncir dolmasının servis düzenleme aşaması...

#1
Foto - Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

Mutfaklarda genellikle tatlı yapımında kullanılan kuru incirin dolması, soğan, pirinç, kuş üzümü ve baharatlarla hazırlanıyor. Son dönemde MasterChef yarışmasında şeflerin de gündeme getirdiği bu tarif, kuru incirin alışılmışın dışındaki kullanımını merak edenlerin ilgisini çekiyor.

#2
Foto - Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

KURU İNCİRİN İÇİNE PİRİNÇ VE SOĞAN EKLENİYOR! Zeytinyağlı kuru incir dolması için öncelikle incirler yumuşatılıyor. Ardından soğan ve zeytinyağıyla kavrulan pirinç; kuş üzümü, dolmalık fıstık ve çeşitli baharatlarla buluşturuluyor. Hazırlanan iç harç incirlerin içine dolduruluyor ve pişiriliyor.

#3
Foto - Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

ZEYTİNYAĞLI KURU İNCİR DOLMASI TARİFİ. Malzemeler: 15 adet büyük boy kuru incir. Yarım adet kuru soğan. 1 çay bardağı pirinç. 1 tatlı kaşığı kuş üzümü. 1 tatlı kaşığı dolmalık fıstık. 1 çay kaşığı yenibahar. Yarım çay kaşığı tarçın. Bir tutam tuz. Bir tutam karabiber. 2 yemek kaşığı zeytinyağı.

#4
Foto - Milyonlarca vatandaş merak ediyor: İncir dolması tarifi... Sır gibi saklanan 'Formül basit aslında: Düzenlemesi nasıl olacak?

Yapılışı: Kuru incirleri kaynar suda yaklaşık 5 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Yemeklik doğradığınız soğanı zeytinyağında kavurun. Yıkayıp süzdüğünüz pirinci ekleyin. Kuş üzümü, dolmalık fıstık ve baharatları da ilave ederek birkaç dakika kavurmaya devam edin. Pirinçlerin üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip iç harcı pişirin. Pilav demlendikten sonra incirlerin sap kısımlarını kesin ve içlerini hazırladığınız harçla doldurun. İncirleri tencereye dizerek uygun miktarda suyla kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. KURU İNCİRİN TATLISINI YAPMAK İSTEYENLERE: KAYSERİ USULÜ İNCİR DOLMASI Kuru inciri yemek olarak değil, tatlı şeklinde değerlendirmek isteyenler için Kayseri usulü cevizli incir dolması da bir seçenek. Bu tarifte incirlerin içi kavrulmuş un, tereyağı, şeker ve cevizle dolduruluyor. Ardından sütlü şerbetle pişirilerek servis ediliyor. Malzemeler: 30-35 adet kuru incir. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı tereyağı 1,5 yemek kaşığı toz şeker.. 1 su bardağına yakın ceviz. Şerbeti için: 1 kahve fincanı süt. Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker. 1 su bardağı su. Yapılışı: Kuru incirleri yıkayıp ılık suda yaklaşık 1 saat bekletin. Bu sırada tereyağını eritip unu hafif kahverengileşene kadar kavurun. Karışım biraz soğuduktan sonra şeker ve cevizi ekleyerek harmanlayın. Yumuşayan incirlerin sap kısımlarını kesin ve içlerini elinizle hafifçe genişleterek çanak şekli verin. Hazırladığınız cevizli harçla incirleri doldurup ağızlarını kapatın. Tencereye veya fırın tepsisine dizdiğiniz incirlerin üzerine şeker, süt ve suyu ekleyin. İncirler yumuşayana kadar pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

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