  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar, 2040 vizyonunu açıkladı! Türkiye'nin enerji planı belli oldu Erdoğan'ın ziyaret ettiği Güney Kore'de büyük siber saldırı! 37 şirket hedef alındı, milyonluk vurgun! Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir Trump da Netanyahu da kaybetti! Katilleri sandık çarptı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türklerle Kürtler arasında mesele yok! Esas mesele Türkiye ile emperyalistler arasında! Satmaya doyamadılar Seçim yenilgisinin faturası kafir Hegseth’e kesilecek Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte
Gündem Bölgesel diplomasi trafiği hız kazandı: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Gündem

Bölgesel diplomasi trafiği hız kazandı: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bölgesel diplomasi trafiği hız kazandı: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesini İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler oluşturdu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran- ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmelere ilişkin görüşme yaptı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi duyurdu: ABD’nin önerisi inceleniyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi duyurdu: ABD’nin önerisi inceleniyor

Dünya

İran Dışişleri Bakanı Arakçi duyurdu: ABD’nin önerisi inceleniyor

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Gündem

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest
Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest

Gündem

Arakçi ile Lavrov’dan ortak basın toplantısı! ABD ve İsrail’e dikkat çeken rest

Arakçi'den bölge ülkelerine tarihi çağrı: Yabancı güçlerin varlığı sıfırlanmalı
Arakçi'den bölge ülkelerine tarihi çağrı: Yabancı güçlerin varlığı sıfırlanmalı

Gündem

Arakçi'den bölge ülkelerine tarihi çağrı: Yabancı güçlerin varlığı sıfırlanmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hasel

İRAN,tarihi ve güçlü devlettir.Doğal kaynaklar bakımından zengindir.Türkiyenin,İranın bölünmemesine katkıda bulunduğunu;İRANIN unutmaması gerekiyor.İran,eski mezhepçi ve yayılmacı zihniyetini bırakmalı.O zaman,ortadoğu daha bilinçli ortadoğu olur.Her iki devletin dostlukları iyi ve sürekli değerde tutulmalı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23