Bölgesel diplomasi trafiği hız kazandı: Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesini İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve bölgedeki son gelişmeler oluşturdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile İran- ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmelere ilişkin görüşme yaptı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran ile ABD arasında devam eden müzakere süreci ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındı.