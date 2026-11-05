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Ekonomi
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Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

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Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 2026 yılı Ocak-Ağustos dönemi verileri, Ağrı’nın dış ticaretinde dikkat çekici ayrıntıları ortaya koydu. Ağrı’dan yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıktaki Hong Kong’a 106 bin 220 dolarlık mücevherat ihracatı yapılırken, Romanya ve Moldova’ya yönelik ihracattaki yüksek artışlar öne çıktı. Ağrı, iller arası ihracat sıralamasında ise 78’inci sırada yer aldı. İşte gündeme damga vuran liste sıralaması...

#1
Foto - Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 yılı Ağustos ayı ihracat verileri, Ağrı’nın dünya pazarlarıyla kurduğu ticari bağlantıları gözler önüne serdi. 1 Ocak–31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan verilere göre, Ağrı’dan Hong Kong’a yapılan mücevherat ihracatı, ilin dış ticaretindeki en ilginç ayrıntılardan biri oldu.

#2
Foto - Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

Ağrı’dan Hong Kong’a 106 Bin Dolarlık Mücevherat İstanbul ile Hong Kong arasında kuş uçuşu yaklaşık 8 bin kilometre mesafe bulunurken, iki şehir arasındaki doğrudan uçuşlar yaklaşık 10-11 saat sürüyor. Bu uzaklığa rağmen Ağrı’dan Hong Kong’a 2026 yılının ilk sekiz ayında 106 bin 220 dolarlık mücevherat ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu rakam, Ağrı’nın geleneksel ticaret güzergâhlarının dışında, Uzak Doğu pazarlarıyla da ihracat bağlantısının bulunduğunu ortaya koydu.

#3
Foto - Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

Romanya’ya İhracatta Yüzde 2 Bin 389 Artış Ağrı’nın ülke bazındaki ihracat verilerinde en dikkat çekici artış Romanya’da yaşandı. Geçen yılın aynı dönemine göre Romanya’ya yapılan ihracat yüzde 2 bin 389,7 oranında arttı. Moldova’ya yönelik ihracatta yüzde 490,4, Azerbaycan’a yönelik ihracatta ise yüzde 66,3 oranında artış kaydedildi. Bu veriler, Ağrı’nın bazı dış pazarlarda önemli oransal büyüme yakaladığını gösterdi.

#4
Foto - Sıralamada liste damga vurdu... Ağrı nere, Hong Kong nere: 8 binlerce kilometre uzağa mücevher ihracatı

Geçen Yıl İhracat Yapılan 10 Ülkeye Bu Yıl Satış Yok İhracat rakamlarının dikkat çeken bir başka yönü ise geçen yıl ticaret yapılan bazı ülkelere 2026 yılının ilk sekiz ayında ihracat kaydedilmemesi oldu. Verilere göre ABD, Brezilya, Hırvatistan, Katar, Kuzey Makedonya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Suriye ve Tacikistan'a söz konusu dönemde Ağrı'dan ihracat yapılmadı. Karadağ, Kazakistan ve Türkmenistan'a yönelik ihracatta ise geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Bu tablo, Ağrı'nın ihracat pazarlarında bir yandan büyüme yaşanırken diğer yandan bazı ülkelerde ticaret hacminin daraldığını ortaya koydu. Ağrı'da Yetişmeyen Ürünler de İhracat Listesinde İhracat verilerindeki bir başka ilginç ayrıntı ise Ağrı'nın tarımsal üretim yapısıyla doğrudan örtüşmeyen sektörlerin ihracat kayıtlarında yer alması oldu. Fındık ve mamulleri, zeytin ve zeytinyağı ile tütün sektörlerinin Ağrı'nın ihracat kalemleri arasında bulunması dikkat çekti. Bu durum, il bazındaki ihracat kayıtlarının yalnızca o ilde yetiştirilen veya üretilen ürünlerle sınırlı olmadığını da gösteriyor. İhracatçı firmaların kayıtlı oldukları iller üzerinden yapılan işlemler, farklı bölgelerde üretilen ürünlerin Ağrı'nın ihracat istatistiklerinde yer almasına neden olabiliyor. Ağrı İhracatta 78'inci Sırada Hong Kong'a kadar uzanan ticaret bağlantılarına ve bazı ülkelerde kaydedilen yüksek artış oranlarına rağmen Ağrı, Türkiye'nin 81 ili arasında ihracat sıralamasında 78'inci sırada kaldı. Veriler, Ağrı'nın dış ticarette yeni pazarlara ulaşabildiğini ancak toplam ihracat performansı bakımından Türkiye'nin alt sıralarında bulunduğunu gösterdi. Ağrı'dan 8 bin kilometre uzaklıktaki Hong Kong'a mücevherat gönderilmesi, ilin ihracat potansiyeli açısından dikkat çekerken, 78'inci sıradaki konumu ise dış ticaretin geliştirilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı. Mücevherat İhracatı Yüzde 376 Arttı Ağrı'nın sektörel ihracat verilerinde en yüksek artış mücevherat sektöründe gerçekleşti. Mücevherat ihracatı yüzde 376,3 oranında artarken, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründeki artış yüzde 278,2 olarak kaydedildi. Özellikle mücevherat sektöründeki yükseliş, Hong Kong'a yapılan ihracatla birlikte değerlendirildiğinde dikkat çekici bir tablo oluşturdu. Kaynak: ajans04.

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