Amerika'da her yere koca koca diktiler: Cam şişede, çölün ortasında! Tuhaf bazı şeyler şaşkınlığa uğrattı
ABD'deki Mojave Çölü'nde yüzlerce metal ağacın dallarına yerleştirilen tuhaf bazı şeyler görenleri şaşkınlığa uğrattı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD'deki Mojave Çölü'nde yüzlerce metal ağacın dallarına yerleştirilen tuhaf bazı şeyler görenleri şaşkınlığa uğrattı.
ABD'deki Mojave Çölü'nde yüzlerce metal ağacın dallarına yerleştirilen cam şişeler, görenleri şaşırtıyor. Güneş ışığında rengarenk parlayan şişeler, rüzgâr estiğinde ıslığa benzeyen sesler çıkarıyor. Sıra dışı görüntünün arkasında ise yıllar önce başlayan bir koleksiyon hikayesi var.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, tarihi Route 66 yolu üzerinde bulunan Bottle Tree Ranch, çölün ortasındaki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor. Metal direklerden hazırlanan ağaçların dallarında binlerce eski cam şişe bulunuyor. Bölge, özellikle fotoğraf meraklıları ve yolculuk yapan turistlerin uğrak noktası haline geldi.
Babasından kalan şişelerle başladı Bottle Tree Ranch'in kurucusu Elmer Long'un cam şişelere ilgisi çocukluk yıllarında başladı. Babasıyla birlikte Mojave Çölü'ndeki eski yerleşim alanlarını gezen Long, buralardan şişeler ve çeşitli eşyalar topladı. Babasının ölümünün ardından kendisine kalan koleksiyonu değerlendirmek isteyen Long, 2000 yılında ilk şişe ağacını yaptı.
Metal direklere kaynakladığı dalların üzerine cam şişeler yerleştiren Long, zamanla çalışmalarını genişletti. Eski oyuncaklar, trafik levhaları ve otomobil parçalarını da kullanarak alanı açık hava sergisine dönüştürdü. Rüzgar estiğinde ağaçlardan ses geliyor Bottle Tree Ranch'te 200'den fazla metal ağaç ve binin üzerinde cam şişe bulunuyor. Mavi, yeşil ve kahverengi tonlarındaki şişeler güneş ışığını yansıtarak farklı renk görüntüleri oluşturuyor. Rüzgarın şişelerin ağızlarından geçmesiyle de ıslığa benzeyen sesler duyuluyor.
Ölümünden sonra oğlu sahip çıktı Elmer Long, 2019 yılında hayatını kaybetti. Ardından oğlu Elliott Long, babasının oluşturduğu alanın bakımını üstlendi. Bugün de ziyaret edilebilen Bottle Tree Ranch, geri dönüştürülen malzemelerle oluşturulmuş sıra dışı bir açık hava sanat alanı olarak varlığını sürdürüyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23