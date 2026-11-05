Ankara'da diplomasi trafiği! Savunma ve Balkanlar masaya yatırıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic'i Bakanlıkta ağırladı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Meclis Başkanı Gordan Jandrokovic ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Güler, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Jandrokovic ile Bakanlıkta bir araya geldi.
Paylaşımda, Güler ve Jandrokovic'in başkanlık ettiği heyetler arası görüşmenin fotoğraflarına da yer verildi.
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