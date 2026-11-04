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Aktüel Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş
Aktüel

Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş

Sahnedeki seviyesiz mizahı, milletin değerlerine yabancı duruşu ve adı hep skandallarla anılan Müjdat Gezen zihniyetinin izinden giden Şevket Çoruh, yine kendini acındırma peşine düştü. Kendi aile hayatındaki geçimsizliği ve yaşadığı travmaları solculuk maskesi arkasına saklayan Çoruh, oyuncu olmak istediğinde babasından 'S.ktr git lan!' cevabını aldığını ve bunun üzerine evi terk edip solcu olmaya karar verdiğini belirtti.

Şevket Çoruh, babasıyla ilişkisine, zorlu gençlik yıllarına ve ideolojik dönüşümüne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aile yapısını ve babasının tutumunu sert sözlerle eleştiren Çoruh, evde yaşadığı baskıların kendisinde derin travmalar bıraktığını belirterek, bu sürecin kendisini nasıl solcu bir çizgiye taşıdığını ve henüz 16-17 yaşlarındayken evden kopuş hikayesini anlatırken, babasının kendisine “S.ktr git lan!” dediğini ve bunun üzerine çekip gittiğini açıkladı.

MÜJDAT GEZEN EKOLÜNÜN HUYSUZ ÇOCUĞU

İşçi çocuğu edebiyatıyla milleti kandırıp Boğaz'ın sefasını süren, Müjdat Gezen gibi ideolojik bekçilerin gölgesinde palazlanan bu sözde sanatçıların maskesi her gün biraz daha düşüyor.

Şevket Çoruh, babasıyla ilişkisine ve gençlik yıllarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aile hayatını eleştiren oyuncu, "Benim babam tatlı falan değildi" derken, oyuncu olma kararına babasının verdiği tepkiyi de anlattı. Çoruh'un 16-17 yaşlarında evden ayrılmasına ilişkin sözleri dikkat çekti.

Babasının çocuklarına karşı sevgi dolu ve ilgili bir yaklaşım sergilemediğini belirten Çoruh, "Her babanın çocuklarını çok umursadığını düşünmüyorum" dedi.

Babasının 1942 doğumlu olduğunu, kendisinin ise 1973 yılında dünyaya geldiğini hatırlatan oyuncu, "1942 doğumlu bir adamın 1973'te dünyaya getirdiği çocuğa öyle 'Ay sevgi' falan düşündüğü yok" ifadelerini kullandı.

Babasının yaşam tarzını da anlatan Çoruh, "Adam şoför, dünyası kahvede 66, king, bezik, tavla oynamak" sözleriyle aile ortamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BENİM BABAM TATLI FALAN DEĞİLDİ"

Babasının kendisiyle ilgilenen, sanat ve kültür hayatına yön veren bir figür olmadığını söyleyen Çoruh, "Çocuğu tiyatroya götürelim, ne yapıyor bu çocuk diye bir dünya yok" dedi.

Babasına yönelik olumlu bir portre çizilmesine de itiraz eden oyuncu, "Bu yalanı geçelim, benim babam tatlı falan değildi" ifadelerini kullandı.

Babasını anlatırken sözlerini sürdüren Çoruh, "Şoför Selami'ydi, Çıtçıt Selami diye bir herifti yani. Şiir yazılacak bir adam değildi" dedi. Babasından öğrendiği değerlere ilişkin de "Babamdan şunu öğrendim falan, yok öyle bir şey" sözleriyle dikkat çekti.

OYUNCU OLMAK İSTEYİNCE BABASINDAN BEKLEMEDİĞİ TEPKİYİ ALDI

Şevket Çoruh, oyuncu olmaya karar verdiği dönemde babasının kendisine destek vermediğini de anlattı. Bu kararını babasına açıkladığında aldığı tepkiyi aktaran oyuncu, "Oyuncu olmaya karar verdiğimde bana 'Sktr git lan!' dedi" ifadelerini kullandı.

Babasının bu yaklaşımının ardından evden ayrılmaya karar verdiğini belirten Çoruh, "Ben de çıktım gittim çünkü ailemin rutini beni sıkmıştı" dedi.

"16-17 YAŞINDA 'YETER ULAN!' DEYİP EVDEN ÇIKTIM"

Aile hayatındaki tekdüzeliğe ve entelektüel ortamın eksikliğine dikkat çeken Çoruh, o yıllardaki yaşam düzenini şu sözlerle anlattı:

"Sabah kahvaltı, akşam işçi baba ve öğrenci çocuk soba başında televizyon izleyip uyur."

Bu hayatın kendisine yetmediğini ifade eden oyuncu, "Başka bir entelektüel derinlik yoksa ömrün öyle geçer" değerlendirmesinde bulundu.

Henüz 16-17 yaşlarındayken evden ayrıldığını anlatan Çoruh, sözlerini "16-17 yaşında 'Yeter ulan!' deyip evden çıktım. Bir daha da o eve dönmedim" ifadeleriyle tamamladı.

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Yorumlar

Hamdi sen

Tamam işte öyle babanın böyle oğlu armut dibine düşmüş, ey babalar çocuklarınızla ilgilenin yoksa sonu bunun gibi olur!

Adem

Kim olduğunu merak ediyorsan yanında dolaştığına bak
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