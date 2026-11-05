Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

5. STELLANTİS – 5.600.000 ARAÇ Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu'nun 2021 yılında birleşmesi sonucunda kurulan Stellantis, 2025 yılında yaklaşık 5,6 milyon araç sattı. Bu satış hacmiyle dünyanın en büyük beşinci otomotiv grubu oldu. Jeep, Ram, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën ve Opel gibi çok sayıda markayı bünyesinde barındıran şirket, geniş marka portföyüyle küresel pazardaki varlığını sürdürüyor. 4. GENERAL MOTORS – 6.183.928 ARAÇ ABD merkezli General Motors, 2025 yılında 6 milyon 183 bin 928 araç satışıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Chevrolet, Cadillac, GMC ve Buick gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki güçlü konumuyla küresel otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü.