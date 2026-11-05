  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Patronlardan asgari ücret çıkışı: Rakam verdiler Başıboş köpek terörü bu kez kümese dadandı: Tekirdağ'da 13 tavuk telef oldu Namussuzlar evleri polis yardımıyla gasp etti! Samsun'dan yağmur fırtınası geçti: Dağlar şelaleye yollar göle döndü Sıralamaya damga vurdular! Türk üniversiteleri ‘en’ler listesinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı: Orman yangınlarını 3’te 1 oranında azalttık 2026 2027 AUZEF vize sınavı ne zaman, ertelendi mi? AUZEF güz dönemi sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
Otomotiv
6
Yeniakit Publisher
Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

Küresel otomotiv pazarında 2025 yılının en büyük üreticileri yapılan karşılaştırmada belli oldu. Volkswagen ikinci olurken birinci sırada Toyota yer aldı. Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin Listesi ilan edildi.

#1
Foto - Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

Küresel otomotiv pazarında 2025 yılının en büyük üreticileri belli oldu. Toyota, 11,3 milyon adetlik satışla liderliğini korurken Volkswagen ikinci, Hyundai-Kia üçüncü sırada yer aldı. Çinli BYD ise 4,6 milyon araç satışıyla Ford'un hemen arkasına yerleşerek otomotiv sektöründeki yükselişini sürdürdü.

#2
Foto - Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

2025'İN DÜNYANIN EN BÜYÜK OTOMOBİL ÜRETİCİLERİ AÇIKLANDI Küresel otomotiv sektöründe rekabetin yönü son 10 yılda önemli ölçüde değişti. Elektrikli araçlara olan talebin artması, Çinli otomobil markalarının uluslararası pazarlarda büyümesi ve büyük ölçekli şirket birleşmeleri, sektörün liderlik sıralamasını yeniden şekillendirdi. F&I Tools, OICA ve Focus2Move verileri ile BYD'nin açıkladığı rakamlara dayanan araştırmada, 2015, 2020 ve 2025 yıllarında dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinin performansları karşılaştırıldı.

#3
Foto - Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

2025 yılı verilerine göre Toyota küresel otomotiv pazarındaki liderliğini korurken, Çinli BYD'nin yükselişi dikkat çekti. İşte 2025 yılında en fazla araç satan 10 otomobil üreticisi... 10. NİSSAN – 3.202.137 ARAÇ Japon otomotiv sektörünün önemli temsilcilerinden Nissan, 2025 yılında toplam 3 milyon 202 bin 137 araç satışı gerçekleştirdi. Bu performansıyla dünyanın en büyük 10 otomobil üreticisi arasına girmeyi başardı. 9. SUZUKİ – 3.295.013 ARAÇ Japonya merkezli Suzuki, 2025 yılında 3 milyon 295 bin 13 araç satarak küresel otomotiv sıralamasında dokuzuncu basamakta yer aldı. Şirket, özellikle kompakt ve ekonomik otomobil modelleriyle dünya genelindeki konumunu korudu. 8. HONDA – 3.521.905 ARAÇ Bir diğer Japon üretici Honda, 2025 yılı boyunca 3 milyon 521 bin 905 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamla dünyanın en büyük sekizinci otomobil üreticisi oldu. 7. BYD – 4.602.436 ARAÇ Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 yılında 4 milyon 602 bin 436 araç satarak listenin yedinci sırasına yerleşti. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobil pazarındaki büyümesiyle dikkat çeken şirket, ABD'li Ford ile arasındaki satış farkını yalnızca 47 bin 564 araca kadar düşürdü. BYD'nin performansı, Çinli üreticilerin küresel otomotiv rekabetindeki ağırlığının giderek arttığını ortaya koydu. 6. FORD – 4.650.000 ARAÇ ABD'nin köklü otomotiv şirketlerinden Ford, 2025 yılında 4 milyon 650 bin araç satışı gerçekleştirdi. Böylece dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında altıncı sırada yer aldı. Ford'un BYD ile arasındaki farkın 50 bin aracın altına inmesi, iki şirket arasındaki küresel rekabetin ne kadar yakınlaştığını gösterdi.

#4
Foto - Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

5. STELLANTİS – 5.600.000 ARAÇ Fiat Chrysler Automobiles ile PSA Grubu'nun 2021 yılında birleşmesi sonucunda kurulan Stellantis, 2025 yılında yaklaşık 5,6 milyon araç sattı. Bu satış hacmiyle dünyanın en büyük beşinci otomotiv grubu oldu. Jeep, Ram, Dodge, Fiat, Peugeot, Citroën ve Opel gibi çok sayıda markayı bünyesinde barındıran şirket, geniş marka portföyüyle küresel pazardaki varlığını sürdürüyor. 4. GENERAL MOTORS – 6.183.928 ARAÇ ABD merkezli General Motors, 2025 yılında 6 milyon 183 bin 928 araç satışıyla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Chevrolet, Cadillac, GMC ve Buick gibi markaları bünyesinde bulunduran şirket, özellikle Kuzey Amerika pazarındaki güçlü konumuyla küresel otomotiv sektörünün önemli oyuncularından biri olmayı sürdürdü.

#5
Foto - Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

3. HYUNDAİ-KİA – 7.272.453 ARAÇ Güney Koreli Hyundai ve Kia'nın toplam satışları 2025 yılında 7 milyon 272 bin 453 adede ulaştı. İki üreticinin ortak satış performansı, onları dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu konumuna taşıdı. Elektrikli otomobil, SUV ve geleneksel motor seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Hyundai-Kia, küresel pazardaki güçlü konumunu korudu. 2. VOLKSWAGEN – 8.983.978 ARAÇ Alman otomotiv devi Volkswagen, 2025 yılında 8 milyon 983 bin 978 araç satışı gerçekleştirerek dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi oldu. Yaklaşık 9 milyon adetlik satış hacmine ulaşan şirket, Toyota'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Volkswagen Grubu, farklı segmentlerde faaliyet gösteren markalarıyla küresel otomotiv pazarında önemli bir paya sahip. 1. TOYOTA – 11.322.575 ARAÇ 2025 yılında dünyanın en fazla araç satan otomobil üreticisi unvanını yine Toyota elde etti. Japon otomotiv devi, toplam 11 milyon 322 bin 575 araçlık satış rakamıyla rakiplerini geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Toyota, en yakın rakibi Volkswagen'e yaklaşık 2,34 milyon araç fark attı. Bu sonuç, şirketin küresel otomotiv pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKABETİN YENİ ADRESİ ÇİN 2025 yılı satış sıralaması, küresel otomotiv sektöründe rekabetin giderek farklılaştığını gösteriyor. Toyota liderliğini sürdürürken Volkswagen ve Hyundai-Kia gibi köklü üreticiler üst sıralardaki yerlerini korudu. Listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise BYD'nin Ford'a oldukça yaklaşması oldu. Elektrikli ve hibrit araç pazarında büyümesini sürdüren Çinli üreticinin performansı, önümüzdeki yıllarda küresel otomotiv sıralamasında daha büyük değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek
Gündem

Fon soruşturmasında yeni gelişme: Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ikinci kez ifade verecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği "Fon Soruşturması"nda dosya yeniden harek..
Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: "Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim"
Gündem

Gazeteci Can Ataklı’dan şok iddia! Portekizli kadın: “Emir Sarıgül ve Ekrem İmamoğlu ile cinsel ilişkiye girdim”

Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında Portekizli bir kadının emniyete verdiği kayıtlar üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Emir Sarıgül hakkında çarpıc..
Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu
Ekonomi

Türkiye'nin en büyük sanayi odası seçimini yaptı: İSO’nun yeni başkanı Adnan Dalgakıran oldu

22 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük sanayi odası olan İstanbul Sanayi Odası seçimini Adnan Dalgakıran kazandı. 155 Meclis üyesinden 153’ünü..
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Gündem

Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni

Eski MİT Dış Operasyonlar Daire Başkanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde gerçekleşen vefatına ilişkin Adli Tıp Kurumu ra..
ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı
Gündem

ABD yönetimi itiraf etmek zorunda kaldı! Trump'ın yardımcısı hezimetin sebebini açıkladı

ABD’de yapılan ara seçimlerde Cumhuriyetçi Parti’nin Senato ve Temsilciler Meclisi’nde uğradığı tarihi hezimetin ardından Beyaz Saray kanadı..
Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş
Aktüel

Müjdat Gezen ekolünün huysuz çocuğu Şevket Çoruh’a bak sen! Babası 's.ktr git' deyince gidip solcu olmuş

Sahnedeki seviyesiz mizahı, milletin değerlerine yabancı duruşu ve adı hep skandallarla anılan Müjdat Gezen zihniyetinin izinden giden Şevke..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23