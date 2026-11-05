Dünyanın en büyük ikinci üreticisi Volkswagen yarışı kaybetti: Bakın ilk sırada kim var... Yapılan liste...

3. HYUNDAİ-KİA – 7.272.453 ARAÇ Güney Koreli Hyundai ve Kia'nın toplam satışları 2025 yılında 7 milyon 272 bin 453 adede ulaştı. İki üreticinin ortak satış performansı, onları dünyanın en büyük üçüncü otomotiv grubu konumuna taşıdı. Elektrikli otomobil, SUV ve geleneksel motor seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Hyundai-Kia, küresel pazardaki güçlü konumunu korudu. 2. VOLKSWAGEN – 8.983.978 ARAÇ Alman otomotiv devi Volkswagen, 2025 yılında 8 milyon 983 bin 978 araç satışı gerçekleştirerek dünyanın en büyük ikinci otomobil üreticisi oldu. Yaklaşık 9 milyon adetlik satış hacmine ulaşan şirket, Toyota'nın ardından ikinci sıradaki yerini korudu. Volkswagen Grubu, farklı segmentlerde faaliyet gösteren markalarıyla küresel otomotiv pazarında önemli bir paya sahip. 1. TOYOTA – 11.322.575 ARAÇ 2025 yılında dünyanın en fazla araç satan otomobil üreticisi unvanını yine Toyota elde etti. Japon otomotiv devi, toplam 11 milyon 322 bin 575 araçlık satış rakamıyla rakiplerini geride bırakarak liderliğini sürdürdü. Toyota, en yakın rakibi Volkswagen'e yaklaşık 2,34 milyon araç fark attı. Bu sonuç, şirketin küresel otomotiv pazarındaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE REKABETİN YENİ ADRESİ ÇİN 2025 yılı satış sıralaması, küresel otomotiv sektöründe rekabetin giderek farklılaştığını gösteriyor. Toyota liderliğini sürdürürken Volkswagen ve Hyundai-Kia gibi köklü üreticiler üst sıralardaki yerlerini korudu. Listenin en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise BYD'nin Ford'a oldukça yaklaşması oldu. Elektrikli ve hibrit araç pazarında büyümesini sürdüren Çinli üreticinin performansı, önümüzdeki yıllarda küresel otomotiv sıralamasında daha büyük değişikliklerin yaşanabileceğine işaret ediyor.