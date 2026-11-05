Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

Risk, tek seferlik bir sıcak içecekten değil, sürekli tekrarlanan maruziyetten kaynaklanıyor. Gün boyunca peş peşe içilen kaynar çay ve kahve, yemek borusunun ısıya maruz kalma sıklığını artırıyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken yalnızca kaç bardak içildiği değil, her bardağın hangi sıcaklıkta içildiği. Riski azaltmak için içecek alışkanlıklarını baştan değiştirmek gerekmiyor. Çay ve kahveyi hazırladıktan sonra birkaç dakika bekletmek, aşırı sıcak tüketimin önüne geçiyor. Çay ve kahveden vazgeçmeye de gerek yok. Yeter ki içecekler uygun sıcaklığa inene kadar beklenmiş olsun. Yutkunma güçlüğü, göğüs ağrısı, mide ekşimesi ve uzun süren hazımsızlık şikâyetleri göz ardı edilmemeli. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da kaynaklanabiliyor. Ancak şikâyetler devam ediyorsa bir doktora başvurmak gerekiyor.