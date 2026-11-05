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Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

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Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

Fincanı dudaklarınıza götürmeden önce iki kez düşünün. Kaynar çay ve kahve, yemek borusunda yıllar içinde sessizce birikebilecek bir hasara yol açabiliyor.

#1
Foto - Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

Türkiye’de günün hangi saatinde olursa olsun elinde çay bardağı ya da kahve fincanı olan biri mutlaka vardır. Ancak bu alışkanlığın sağlığa etkisi yalnızca ne içtiğimizle değil, nasıl içtiğimizle de ilgili. Kaynar halde tüketilen içecekler, yemek borusunun iç yüzeyinde tekrarlayan ısı hasarına yol açıyor ve yıllar içinde kanser riskini artıran etkenler arasında yer alıyor. İşte çay ve kahve severlerin bilmesi gereken sıcaklık sınırı ve riski azaltan basit önlem...

#2
Foto - Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

Kaynar çay ve kahve yemek borusuna zarar veriyor Sabah güne çayla başlayan, iş yerinde kahveyle mola veren milyonlarca kişi, farkında olmadan yemek borusunu sınıyor. Sorun içeceğin türünde değil, sıcaklığında. Çaydanlıktan bardağa dökülür dökülmez içilen içecekler, yemek borusunun hassas iç yüzeyine tekrar tekrar ısı hasarı veriyor. Bu hasarın yıllarca sürmesi, yemek borusu kanseri riskini artıran etkenler arasında yer alıyor.

#3
Foto - Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

65 santigrat derece ve üzerindeki içecekler risk taşıyor. Kaynama noktası yaklaşık 100 derece olan su, demlikten bardağa geçtiğinde de bu eşiğin hayli üzerinde kalıyor. Yani çayı veya kahveyi hazırlanır hazırlanmaz içmek, yemek borusunu doğrudan yüksek ısıya maruz bırakıyor. Sütün içeceğin sıcaklığını bir miktar düşürdüğü doğru. Ancak bu tek başına yeterli değil. Asıl önlem, içeceğin gerçekten soğumasını beklemek.

#4
Foto - Çay ve kahve içenler aman dikkat! Yemek borusu risk! Şekline göre değişebilir! Yapmadan önce iki kez düşünün

Risk, tek seferlik bir sıcak içecekten değil, sürekli tekrarlanan maruziyetten kaynaklanıyor. Gün boyunca peş peşe içilen kaynar çay ve kahve, yemek borusunun ısıya maruz kalma sıklığını artırıyor. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken yalnızca kaç bardak içildiği değil, her bardağın hangi sıcaklıkta içildiği. Riski azaltmak için içecek alışkanlıklarını baştan değiştirmek gerekmiyor. Çay ve kahveyi hazırladıktan sonra birkaç dakika bekletmek, aşırı sıcak tüketimin önüne geçiyor. Çay ve kahveden vazgeçmeye de gerek yok. Yeter ki içecekler uygun sıcaklığa inene kadar beklenmiş olsun. Yutkunma güçlüğü, göğüs ağrısı, mide ekşimesi ve uzun süren hazımsızlık şikâyetleri göz ardı edilmemeli. Bu belirtiler farklı rahatsızlıklardan da kaynaklanabiliyor. Ancak şikâyetler devam ediyorsa bir doktora başvurmak gerekiyor.

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