Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!
Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda seyir halinde olan ambulans, hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda seyir halinde olan ambulans, hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.
Olay, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya doğru ilerleyen ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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