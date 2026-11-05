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Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!

Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda seyir halinde olan ambulans, hemzemin geçitten geçtiği sırada trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

#1
Foto - Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!

İzmir'in Aliağa ilçesinde, seyir halinde olan ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Kazada 1 kişi hafif yaralanırken, ambulansta maddi hasar meydana geldi.

#2
Foto - Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!

Olay, saat 16.00 sıralarında Aliağa ilçesi Çakmaklı Mahallesi Yenifoça yolunda bulunan hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikaya doğru ilerleyen ambulansa hemzemin geçitte tren çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ambulansta maddi hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

#3
Foto - Aliağa'da dehşet anları! Hemzemin geçitte ambulansa tren çarptı!

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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