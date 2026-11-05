2 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. Edinilen son bilgiye göre 2 işçi toprak altından sağ kurtarıldı.
Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.
2 VATANDAŞ KURTARILDI
Göçük altında kalan 2 vatandaş sağ olarak çıkarıldı.