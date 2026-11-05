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Gündem 2 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması
Gündem

2 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması

Yeniakit Publisher
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2 işçi sağ kurtarıldı! İstanbul'da toprak kayması

İstanbul Bahçelievler'de inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında kalan işçiler olduğu öğrenildi. Edinilen son bilgiye göre 2 işçi toprak altından sağ kurtarıldı.

Siyavuşpaşa Mahallesi İbrahim Çallı Sokak'taki inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması sonucu bazı işçiler göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin göçük altında kalan işçilere ulaşmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

 

2 VATANDAŞ KURTARILDI

Göçük altında kalan 2 vatandaş sağ olarak çıkarıldı.

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