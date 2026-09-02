Gül şerbeti: Tercih eden Fatih Sultan Mehmed ve II. Abdülhamid'dir... Bunları uygulayan pişman olmaz

Gül Şerbeti çokça yapılan önemli bir şerbettir ama her gülden olmuyor, pembe ince yapraklı kokulu gül olacak. Bağlarda bahçelerde bolca bulunuyor. Lezzetini hiç bir içecekle değişmeyekesiniz, muhteşem mis kokulu rengi kesinlikle doğal. Pet şişelerde ağzını sıkı kapatıp, buzdolabında muhafaza edin. 1-2 sene hiç bir şey olmuyor, geçelim yapımına.

Gül Şerbeti Tarifi İçin Malzemeler

Bağ gülü (Benim ölçü kabım 4 lt tencere)

1,5 su bardağı şeker

1 çorba kaşığı limon tuzu

Kaynar su

Gül Şerbeti Tarifi Nasıl Yapılır?

Güllerin yapraklarını ayıklayıp, bol su ile yıkayalım.

Gülleri sıkmadan süzgece alalım ve suyu süzülünce, büyükçe bir tencereye alalım. Bu güller 4 lt tencerenin neredeyse tamamını aldı, tabii ki kabarık olarak. Siz de gülün miktarına göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynar suyu tencere doluncaya kadar dökelim ve ağzını kapatıp, 1 gece demlenmeye bırakalım.

Ertesi gün gülleri sıkmadan süzüp, soğuk bir şekilde tüketelim. Afiyet olsun.

Osmanlı gül şerbeti, taze kokulu gül yaprakları, toz şeker ve limon suyu ile geleneksel usullere uygun olarak evde kolayca yapılır.

Malzemeler;

25-30 adet taze, kırmızı veya pembe tonlarında kokulu gül2 su bardağı toz şeker1 adet limonun suyu (veya yarım çay kaşığı limon tuzu)3,5 - 4 litre kaynar su

Hazırlanışı

Güllerin beyaz diplerindeki acı kısımları makasla veya elinizle koparın.

Gül yapraklarını bol suda nazikçe yıkayıp süzün. Derin bir kaba aldığınız gül yapraklarının üzerine şekerin bir kısmını ekleyip elinizle hafifçe ovun (bu işlem gülün aromasını ve rengini suya daha iyi vermesini sağlar).Yaprakları cam veya porselen bir kavanoza/kaba koyun, kalan şekeri ve kaynar suyu üzerine dökün.Karışımın rengi suya geçip yapraklar beyazlaşana kadar (yaklaşık 6-8 saat veya bir gece) dinlendirin.Süre sonunda tülbent ya da ince bir süzgeçten geçirerek yaprakları süzün.İçine limon suyunu ekleyip karıştırın ve buzdolabında soğuttuktan sonra bardaklara servis yapın.

Gülü tercih eden Fatih Sultan Mehmed ve II. Abdülhamid'dir.

Osmanlı saray kültüründe gülün bu iki padişah için önemi ve kullanım alanları şu şekildedir:

1. Fatih Sultan Mehmed Osmanlı'da gül denildiğinde akla ilk gelen padişah Fatih Sultan Mehmed'dir. Gül Koklayan Fatih Portresi: Nakkaş Sinan Bey (veya Şiblizâde Ahmed) tarafından yapılan ünlü minyatürde Fatih Sultan Mehmed, elinde bir gül tutarken ve onu koklarken tasvir edilmiştir.

Sembolik Anlamı: İslam sanatında ve tasavvufta gül, Hz. Muhammed'i (s.a.v.) simgeler. Padişahın gül koklaması, peygamber sevgisini ve İslam medeniyetine olan bağlılığını gösterir.

Ayasofya'nın Temizliği: Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'un fethinden sonra camiye çevrilen Ayasofya'yı ilk olarak gül suyu ile yıkatmıştır

Saray mutfağının gül suyu, gül şerbeti ve reçel ihtiyacını karşılamak amacıyla Topkapı Sarayı'nın hasbahçelerinden birine onun döneminden itibaren gül ekilmiş ve buraya Gülhane adı verilmiştir.