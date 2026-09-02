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Ekonomi Borsada güne negatif başlangıç
Ekonomi

Borsada güne negatif başlangıç

Yeniakit Publisher
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Borsada güne negatif başlangıç

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puandan start verdi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,73 değer kaybederek 14.229,01 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 112,72 puan ve yüzde 0,79 azalışla 14.116,29 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,85, holding endeksi yüzde 0,66 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,08 ile turizm, en çok gerileyen yüzde 2,76 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle yükselen petrol fiyatları ve artan tahvil faizlerinin etkileriyle satış baskısı derinleşiyor.

ABD'nin İran'a yönelik yenilenen saldırılarının petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasındaki satış dalgası hisse senedi piyasalarındaki düşüş eğiliminin artmasına neden oldu.

Orta Doğu'da çatışmaların şiddetlenmesiyle yükselen petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasında daha sıkı bir duruş sergileyeceğine ilişkin endişeleri artırıyor. Bu durum hisse senedi piyasalarını olumsuz etkilerken, tahvil piyasasında da satış baskısını derinleştiriyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları, ADP özel sektör istihdamı, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri ile Fed'in Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.100 ve 14.000 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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