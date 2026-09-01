'Terörsüz Türkiye' için tarihi adım! Dış güçlerin olmadığı yerli ve milli model devreye girdi!

Türkiye, adli ve siyasi geleceğini kökten şekillendirecek tarihi bir adli yıl açılışına tanıklık etti. 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Terörsüz Türkiye' vizyonunun yol haritasını ilan etti. TBMM'de 467 oyla kabul edilen tarihi yasaya dikkat çeken Yılmaz, hiçbir dış müdahale olmaksızın tamamen "Türkiye Modeli" ile yürütülen bu sürecin, terörün ülkeye yüklediği 2,3 trilyon dolarlık dev faturayı tarihe gömeceğini vurguladı.

Türkiye, adli ve siyasi geleceğini kökten şekillendirecek tarihi bir adli yıl açılışına sahne oldu. Yargıtay İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumsal barışı tesis edecek yasal altyapının şifrelerini, terörün ülkeye getirdiği 2,3 trilyon dolarlık dev faturayı ve kurulan özel alt kurulların çalışma prensiplerini kamuoyuyla paylaştı.

TERÖRÜN EKONOMİK ZARARI

Konuşmasında terörün Türkiye'nin kalkınma hamlelerine vurduğu darbeyi resmi verilerle açıklayan Cevdet Yılmaz, hesaba katılması imkansız olan şehit ve sivil can kayıplarını hariç tutarak, ekonomik yıkımın boyutuna dikkat çekti.

Yılmaz, "Terör yarım asra yakın bir süre boyunca canlarımıza kastetmenin yanında milletimizin kardeşliğini hedef almış, ülkemizin enerjisini tüketmiştir. Sadece doğrudan ekonomik maliyeti en az 2,3 trilyon dolardır. Devletimizin kararlı mücadelesi ve milletimizin güçlü desteğiyle bugün bu karanlık dönemi geride bırakacağımız tarihi bir eşiğe ulaştık" dedi.

'BİR BAŞKA ÜLKENİN DEVREYE GİRMEDİĞİ...'

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"un TBMM Genel Kurulu'nda 467 gibi ezici bir oyla kabul edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, sürecin tamamen yerli imkanlarla yürütüldüğünü ilan etti.

Tüm siyasi parti gruplarına ve milletvekillerine teşekkür eden Yılmaz, "Bu, Türkiye'nin sağladığı geniş bir mutabakkattır. Meclisimiz, temel konularda milletimizin kendi iradesiyle sorun çözebileceğini bir kez daha göstermiş oldu. Bir başka ülkenin, bir başka gücün devreye girmediği, tamamen 'Türkiye modeli' diyebileceğimiz bir anlayışla bu sorundan ülkemizi kurtarma gayreti içindeyiz. Meclisimizin ortaya koyduğu irade çok çok kıymetli" ifadelerini kullandı.

İLK AŞAMA TESPİT VE TEYİT

Yasa kapsamında kurulan Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun çok güçlü bir yapı içinde süreci izlediğini belirten Yılmaz, kurulun ilk toplantısında 4 alt kurul oluşturma kararı verdiklerini açıkladı.

İlk aşamanın "tespit ve teyit" aşaması olduğuna işaret eden Yılmaz, sahada silahların bırakıldığının ve örgütsel yapıların tasfiye edildiğinin ilgili kurumlarca çok hassas bir şekilde takip edileceğini söyledi.

FESİH SÜRECİ MGK VE YARGI KISKACINDA

Hukuki süreçlerin gündeme gelebilmesi için ilk aşamanın başarıyla tamamlanması gerektiğinin altını çizen Cevdet Yılmaz, devlet bürokrasisinin mutfakta yürüttüğü hazırlıkları şu sözlerle özetledi:

"Bu alt kurullardan biri de Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Kurulu'dur. Bu kurul zamanı geldiğinde işleyecek ama şimdiden bu süreçlere hazırlık yapması çok önemli. Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği ve MGK kararıyla da bunun tescillendiği bir ortamda, ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Bir taraftan da tabii sosyal uyum meseleleri var; bunlarla ilgili de ayrı bir alt komisyon kurmuş durumdayız.

Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. Nasıl bir yaklaşımla zamanı geldiğinde bu süreçlerin sürdürüleceğine dair çalışmalar yürütülüyor. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir. Terör gündemini kalıcı olarak geride bırakmak, ülkemizin imkanlarını geleceğimiz için seferber etmek istiyoruz."