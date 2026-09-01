  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde... Türkiye'ye duyurdular Sen ne yaptın böyle Acun Ilıcalı! Transfer biterken araya girdi ve... Karadeniz’de büyük gün: Trabzon'da bir hayal gerçek oluyor! Motosiklet kullananlar dikkat! Bakan duyurdu: Amaç ceza yazmak değil Çantanızda bomba olabilir! Powerbankleri kullanmanın püf noktaları YKS'de ilk 1000'e girenlerin tercihleri belli oldu! En gözde bölümler tıp, hukuk ve tarih Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur Sofralara kolay gelmiyor! Dağların eteklerinde zorlu hasat başladı Esed'in iki generali daha yakalandı Ordu'ya geldi hayatı değişti: Ukraynalı kadın müslüman oldu!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Sofraların vazgeçilmezi olan limon, içerdiği C vitamini ve çeşitli bitkisel bileşenlerle dikkat çekiyor. Limon ve limon kabuğu salatalardan içeceklere her evde bulunan limon her gün değerlendiriliyor. Limon kabuğu ve çekirdeği, yüksek C vitamini, antioksidan ve lif oranlarıyla bağışıklığı destekler, sindirime yardımcı olur ve kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Birçok vitamini barındıran limonlu su insan vücudu için çok önemli bir vitamin haline geliyor.

#1
Foto - Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Sofraların vazgeçilmezi olan limon, içerdiği C vitamini ve çeşitli bitkisel bileşenlerle dikkat çekiyor. Yalnızca yemeklere lezzet katmasıyla değil, limon kabuğu ve çekirdeği her evde öne çıkıyor.

#2
Foto - Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Keskin aroması ve kendine özgü ekşi tadıyla mutfakların en sık kullanılan meyvelerinden biri olan limon, yalnızca yemeklere lezzet katmasıyla değil, besin içeriğiyle de öne çıkıyor. Özellikle C vitamini bakımından zengin olması, limonu dengeli beslenmenin içerisinde değerlendirilebilecek besinlerden biri haline getiriyor.

#3
Foto - Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Limon, C vitamininin yanı sıra farklı antioksidan bileşikler de içeriyor. C vitamini, vücudun normal bağışıklık sistemi fonksiyonuna katkıda bulunan önemli besin öğelerinden biri olarak biliniyor. Ayrıca kolajen oluşumunda rol oynadığı için cilt, damarlar, kemikler ve kıkırdakların normal fonksiyonlarının korunmasına katkı sağlıyor. Limonun içerisinde bulunan bitkisel bileşenler de beslenme açısından dikkat çekiyor. Özellikle limon kabuğunda bulunan bazı bileşikler nedeniyle, meyvenin yalnızca suyundan değil, uygun şekilde değerlendirildiğinde kabuğundan da yararlanılabiliyor. Ancak kabuk kullanılacaksa ürünün iyice yıkanması önem taşıyor.

#4
Foto - Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Limonlu su ise günlük hayatta oldukça yaygın tüketilen içeceklerden biri. Limon eklenmiş su, doğrudan bir “detoks” yöntemi olarak değerlendirilmemeli. Bununla birlikte su tüketimini daha keyifli hale getirerek kişinin yeterli sıvı almasına yardımcı olabilir. Öte yandan limonun tek başına herhangi bir hastalığı tedavi ettiği düşünülmemeli. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi daha doğru bir yaklaşım. Özellikle fazla miktarda limon tüketimi, asidik yapısı nedeniyle bazı kişilerde mide rahatsızlığına veya diş minesinin aşınmasına yol açabilir. Bu nedenle ölçülü tüketim önem taşıyor. Kısacası limon; C vitamini, antioksidan bileşenleri ve ferahlatıcı tadıyla günlük beslenmede değerlendirilebilecek besleyici meyvelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sağlık açısından beklenen faydaların elde edilmesi için tek bir besine odaklanmak yerine çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeninin benimsenmesi gerekiyor.

#5
Foto - Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Faydası olur mu? Limonlu su, vücuttaki ödemin toplanmasını, susuzluğa bağlı baş ağrısı ve yorgunluğu ile içeriğindeki sitrik asit sayesinde böbrek taşı oluşumunu durdurur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Katar'dan teröriste sert tepki
Dünya

Katar'dan teröriste sert tepki

Katar'dan bebekleri, çocukları ve kadınları katleden terör devleti İsrail'in aşırı sağcı Bakanı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınına sert tep..
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
Gündem

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

Hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a geçmey..
Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!
Gündem

Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakar..
Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma
Gündem

Almanya’da dehşet gecesi! Silah, bıçak ve araçlarla çatışma

Almanya’nın Hessisch Oldendorf kentinde pazar akşamı büyük bir çatışma yaşandı. Silah ve bıçakların kullanıldığı, bazı kişilere araçlarla ça..
İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu
Dünya

İran, ABD hava üssünü balistik füzelerle vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD’nin Lark Adası’na yönelik saldırısına karşılık Ürdün’deki Kral Hüseyin ve Muvaffak Salti hava üslerini b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23