Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur

Limonlu su ise günlük hayatta oldukça yaygın tüketilen içeceklerden biri. Limon eklenmiş su, doğrudan bir “detoks” yöntemi olarak değerlendirilmemeli. Bununla birlikte su tüketimini daha keyifli hale getirerek kişinin yeterli sıvı almasına yardımcı olabilir. Öte yandan limonun tek başına herhangi bir hastalığı tedavi ettiği düşünülmemeli. Dengeli beslenmenin bir parçası olarak tüketilmesi daha doğru bir yaklaşım. Özellikle fazla miktarda limon tüketimi, asidik yapısı nedeniyle bazı kişilerde mide rahatsızlığına veya diş minesinin aşınmasına yol açabilir. Bu nedenle ölçülü tüketim önem taşıyor. Kısacası limon; C vitamini, antioksidan bileşenleri ve ferahlatıcı tadıyla günlük beslenmede değerlendirilebilecek besleyici meyvelerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak sağlık açısından beklenen faydaların elde edilmesi için tek bir besine odaklanmak yerine çeşitli ve dengeli bir beslenme düzeninin benimsenmesi gerekiyor.