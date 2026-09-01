Her evde var! Limon kabuğu ve çekirdeği C vitamini içeriğiyle, şifa olan etkisiyle şaşırtıyor! Limonlu su ile ödemi durdur
Sofraların vazgeçilmezi olan limon, içerdiği C vitamini ve çeşitli bitkisel bileşenlerle dikkat çekiyor. Limon ve limon kabuğu salatalardan içeceklere her evde bulunan limon her gün değerlendiriliyor. Limon kabuğu ve çekirdeği, yüksek C vitamini, antioksidan ve lif oranlarıyla bağışıklığı destekler, sindirime yardımcı olur ve kolesterolün dengelenmesine yardımcı olur. Birçok vitamini barındıran limonlu su insan vücudu için çok önemli bir vitamin haline geliyor.