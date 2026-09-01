Son noktayı Oxford Üniversitesi koydu: Diyet listelerindeki o besin 'gerçekten' o mu? Gündeme geldi

Ancak uzmanlar, sadece belirli besinleri tüketmenin yeterli olmadığını, dengeli bir beslenme planı oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Özellikle tamamen hayvansal ürünleri bırakan kişilerde B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum ve iyot gibi bazı besin ögelerinin yeterli alınmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Araştırmalara göre sağlıklı beslenme düzenlerinde şu gruplar öne çıkıyor: Baklagiller: Mercimek, nohut ve fasulye gibi besinler bitkisel protein ve lif kaynağı olarak dikkat çekiyor. Kuruyemişler: Sağlıklı yağlar, mineral ve besin değerleri açısından önemli bir yer tutuyor. Tam tahıllar: Uzun süre tokluk hissine katkı sağlayabiliyor. Sebze ve meyveler: Vitamin, mineral ve antioksidan açısından zengin seçenekler sunuyor. Uzmanlara göre kilo kontrolünde veya sağlıklı yaşamda belirleyici olan, tek bir besini tüketmek değil; genel beslenme alışkanlıklarıdır. Düzenli hareket, yeterli uyku ve dengeli bir öğün planı sağlıklı yaşamın temel parçaları arasında yer alıyor. Oxford araştırmalarının ortaya koyduğu sonuçlar, popüler diyetlerde sıkça önerilen bitkisel ağırlıklı beslenme yaklaşımının bilimsel açıdan desteklenen yönleri olduğunu gösterirken, kişiye özel ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerektiğine işaret ediyor.