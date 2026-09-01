Gaz sorunu ortadan kalkacak: Balon gibi şişiyorsa geç kalmak istemeyen şimdi bunu yapmalı
Yemek sonrası şişkinlik, yoğun gaz, karın ağrısı ve düzensiz bağırsak şikâyetleri yalnızca tüketilen gıdalardan kaynaklanmayabilir.
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Yemek sonrası şişkinlik, yoğun gaz, karın ağrısı ve düzensiz bağırsak şikâyetleri yalnızca tüketilen gıdalardan kaynaklanmayabilir.
Yemeklerden sonra ortaya çıkan şişkinlik ve gaz çoğu zaman “Yediklerim dokundu” ya da “Strestendir” denilerek geçiştiriliyor. Ancak bu şikâyetlerin arkasında Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO) olarak adlandırılan bağırsak sorunu bulunabiliyor.Fonksiyonel tıp üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Elif Öztürk’ün aktardığına göre sindirim şikâyeti bulunan kişilerin yüzde 34’ünde SIBO tespit edilirken, irritabl bağırsak sendromu (IBS) hastalarında bu oran yüzde 52’ye çıkıyor.
SIBO, ince bağırsaktaki bakterilerin normalden fazla çoğalmasıyla ortaya çıkıyor. Bakterilerin gıdaları fermente etmesi sonucunda metan, hidrojen ve bazı durumlarda hidrojen sülfür gazları oluşuyor.En sık görülen belirtilerin başında yemek sonrası karında belirgin şişkinlik ve gaz geliyor. Karın ağrısı, kabızlık, ishal, bulantı, vitamin eksiklikleri ve gıda intoleransı da tabloya eşlik edebiliyor. Ancak uzmanlar, her şişkinliğin SIBO anlamına gelmediğini vurguluyor.
Sibo belirtileri; çölyak, Crohn, ülseratif kolit, reflü, irritabl bağırsak sendromu ve gıda intoleransı gibi birçok rahatsızlıkla benzerlik gösterebiliyor. Bu nedenle tanı gecikebiliyor.Tanıda hidrojen ve metan nefes testlerinden yararlanılabiliyor. Gerekli durumlarda endoskopik yöntemle alınan örnekler üzerinden bakteri yükü de değerlendiriliyor.
SIBO tanısı doğrulandığında bakterilerin aşırı çoğalmasını azaltmaya yönelik antibiyotik tedavisi ve beslenme düzenlemeleri uygulanabiliyor.
Ancak Prof. Dr. Öztürk, “Diyet yapılmadan antibiyotik tedavisinin hiçbir anlamı olmamaktadır” uyarısında bulunuyor.Tedavide beslenme alışkanlıklarının aşamalı olarak değiştirilmesi ve diyetisyen takibi önem taşıyor. SIBO’nun tekrarlamasını önlemek için ise soruna yol açan temel hastalıkların ve yaşam alışkanlıklarının da ele alınması gerekiyor.Kaynak: Yemekten sonra karnınız balon gibi şişiyorsa nedeni SIBO olabilir
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