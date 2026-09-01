Gaz sorunu ortadan kalkacak: Balon gibi şişiyorsa geç kalmak istemeyen şimdi bunu yapmalı

Ancak Prof. Dr. Öztürk, “Diyet yapılmadan antibiyotik tedavisinin hiçbir anlamı olmamaktadır” uyarısında bulunuyor.Tedavide beslenme alışkanlıklarının aşamalı olarak değiştirilmesi ve diyetisyen takibi önem taşıyor. SIBO’nun tekrarlamasını önlemek için ise soruna yol açan temel hastalıkların ve yaşam alışkanlıklarının da ele alınması gerekiyor.Kaynak: Yemekten sonra karnınız balon gibi şişiyorsa nedeni SIBO olabilir