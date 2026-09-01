Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Şu anda insanlarda Lyme hastalığını önlemek için lisanslı bir aşı bulunmuyor, ancak bu durum yakında değişebilir. Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı, genellikle enfekte kara bacaklı kenelerin (geyik kenesi) ısırmasıyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Nedenleri ve Bulaşma Yolu. Bakteri: Borrelia burgdorferi adlı bakteri sebep olur.Vektör: Genellikle enfekte kenelerin insanları ısırması ve vücutta uzun süre (24 saatten fazla) kalmasıyla bulaşır.Risk Alanları: Çimenli, çalılı ve ormanlık bölgelerde sık görülür. Erken Belirtiler: Kene ısırığı bölgesinde halka şeklinde ("boğa gözü") kırmızı döküntü (eritema migrans), ateş, baş ağrısı ve yorgunluk.İlerleyen Evreler: Şiddetli eklem ağrıları, kas spazmları, sinir sistemi sorunları ve kalp ritim problemleri