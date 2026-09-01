Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Beni ısıran geyik kenesini hiç bulamadım, ancak grip benzeri üşüme nöbetlerini, vücut ağrılarını ve kolum boyunca yayılan döküntüleri hatırlıyorum. Bir aylık yoğun antibiyotik tedavisi enfeksiyonu temizledi ve o zamandan beri başka bir sorun yaşamadım. Ancak herkes bu kadar şanslı değil. Lyme hastalığı, oval ya da dairesel bir döküntünün yanı sıra grip benzeri belirtilere de neden olabilir.