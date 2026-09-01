  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı! Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa... Çiftçiler, bu yıl bol diyerek açıkladı: Protein - magnezyum deposunun kilosu 100 TL! Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar? Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! O yıldız oyuncunun kalbinde sorun çıktı Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota Bakan Çiftçi görevi başında hayatını kaybeden polisleri andı, dua etti!
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Kene ısırması kaynaklı Lyme hastalığı vakaları artışta. Büyüyen bir halk sağlığı tehdidi. Kene popülasyonları, ormanların ve geyik popülasyonlarının genişlemesi sonrası bilim insanları bunu önlemenin yollarını arıyor. Lyme hastalığı nedir?

#1
Foto - Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Kene ısırması kaynaklı Lyme hastalığı vakaları artışta. Ancak bilim insanları bunu önlemenin yollarını arıyor. Köpeğimin tüyleri arasından kıvrık duran keneleri her çıkardışımda, aklıma kendi Lyme hastalığı deneyimim geliyor. Lyme hastalığı, kene ısırıkları yoluyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon.

#2
Foto - Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Beni ısıran geyik kenesini hiç bulamadım, ancak grip benzeri üşüme nöbetlerini, vücut ağrılarını ve kolum boyunca yayılan döküntüleri hatırlıyorum. Bir aylık yoğun antibiyotik tedavisi enfeksiyonu temizledi ve o zamandan beri başka bir sorun yaşamadım. Ancak herkes bu kadar şanslı değil. Lyme hastalığı, oval ya da dairesel bir döküntünün yanı sıra grip benzeri belirtilere de neden olabilir.

#3
Foto - Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Kısa vadede tedavi edilmeyen enfeksiyonlar, takip eden aylarda ve yıllarda yorgunluk, vücut ağrıları veya sinir hasarı gibi potansiyel olarak yaşamı zorlaştıran sorunlara yol açabilir. Bu arada, ABD'de her yıl tahminen 476 bin Lyme hastalığı teşhisi konuluyor ve keneler yaşam alanlarını genişlettikçe bu risk de büyüyor.

#4
Foto - Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar?

Şu anda insanlarda Lyme hastalığını önlemek için lisanslı bir aşı bulunmuyor, ancak bu durum yakında değişebilir. Lyme hastalığı nedir? Lyme hastalığı, genellikle enfekte kara bacaklı kenelerin (geyik kenesi) ısırmasıyla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyondur. Nedenleri ve Bulaşma Yolu. Bakteri: Borrelia burgdorferi adlı bakteri sebep olur.Vektör: Genellikle enfekte kenelerin insanları ısırması ve vücutta uzun süre (24 saatten fazla) kalmasıyla bulaşır.Risk Alanları: Çimenli, çalılı ve ormanlık bölgelerde sık görülür. Erken Belirtiler: Kene ısırığı bölgesinde halka şeklinde ("boğa gözü") kırmızı döküntü (eritema migrans), ateş, baş ağrısı ve yorgunluk.İlerleyen Evreler: Şiddetli eklem ağrıları, kas spazmları, sinir sistemi sorunları ve kalp ritim problemleri

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail belasını buldu
Dünya

İsrail belasını buldu

Masumların kanından beslenen terör devleti İsrail, belasını buldu.

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var
Gündem

ByLock'tan sonra o uygulamayı kullanmışlar! FETÖ'nün yeni ağı deşifre edildi: Gözaltılar var

Hain FETÖ'cüler yeniden yapılanma çalışmalarına devam ediyor. Teröristlerin ByLock'tan sonra yeni bir uygulama kullandıkları deşifre edildi...
Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!
Gündem

Yaşlı karı kocanın başörtülü Türk kızlara sözleri kan dondurdu: Sürekli tecavüze uğramanızı diliyorum!

Almanya'nın Dortmund kenti yakınlarındaki Bestwig beldesinde bir Alman çiftin, 13 ve 22 yaşlarındaki Türk kız kardeşlere yönelik ırkçı hakar..
Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: "Utanç verici"
Gündem

Yunanistan’da İsrail anlaşması krizi! Muhalefetten hükümete sert tepki: “Utanç verici”

Yunanistan’ın İsrail ile yaklaşık 3 milyar avro değerindeki “Aşil Kalkanı” hava savunma anlaşmasına imza atması ülkede siyasi tartışmaları a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23