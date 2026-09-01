Times Meydanı'nda kanlı gece! Kapitalizmin başkentinde Bank Of America başkan yardımcısı katledildi

ABD’nin New York kentindeki Times Meydanı’nda meydana gelen bıçak saldırı sonucunda Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti’nin hayatını kaybettiği ve bir kişinin yaralandığı bildirildi. Şüpheli, polis müdahalesi sonrası kaldırıldığı hayatını kaybetti.

Times Meydanı’nda dün öğle saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 32 yaşındaki Bank of America İş Seçimi ve Çıkar Çatışmaları Birimi Başkan Yardımcısı Erin Piacenti hayatını kaybetti, 68 yaşındaki bir kişi de yaralandı. Saldırgan ise polis müdahalesi sonucunda etkisiz hale getirildi. Yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

"Şüpheli, 68 yaşında bir erkeğe saldırdı"

New York Polis Teşkilatı Komiseri (NYPD) Emniyet Müdürü Jessica Tisch, olaya ilişkin basın açıklamasında saldırının herhangi bir provokasyon olmadan gerçekleştirildiğini ve iki saldırının yaklaşık 20 saniye arayla meydana geldiğini söyledi. Açıklamaya göre saldırgan, ilk önce metro durağından yeni çıkan ve eşiyle birlikte karşıdan karşıya geçmek için bekleyen 68 yaşındaki bir erkeğe yaklaştı. Bir görgü tanığının polise verdiği ifadeye göre şüpheli, kırmızı bir alışveriş poşetinden iki bıçak çıkardıktan sonra erkeğe saldırdı. Saldırıda yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli daha sonra cadde boyunca ilerleyerek Piacenti’ye saldırdı. Saldırıda yaralanan Piacenti, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırgan, polisler memurlarını tehdit etti

Tisch, polis ekiplerinin cadde üzerinde üzerinde şüpheliyle yaklaşık 4 dakika konuşarak elindeki bıçakları bırakmasını sağlamaya çalıştığını söyledi. Saldırgan, teslim olmayı reddederek polis memurlarını da tehdit etti ve bıçakları memurlara yöneltti.

Polis ekiplerinin şok tabancası kullanmasına rağmen şüphelinin durmadığı, bunun üzerine memurların şüpheliye ateş açtığı bildirildi. Şüpheli, müdahale sonrasında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şüphelinin ruh sağlığına ilişkin kayıtlar bulunuyor

Şüphelinin kimliği, New York’un Queens bölgesinde yaşayan 49 yaşındaki Pamela Cisneros olarak açıklandı. Cisneros’un daha önce gözaltına alınmadığını ancak NYPD kayıtlarında 2018 ve 2019 yıllarında yaşanan iki olay nedeniyle belgelenmiş bir ruh sağlığı geçmişi bulunduğunu belirtti.