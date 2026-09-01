Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Ürettiği balların kalitesine olan güveni tam olan Alim Eser, ürünlerini düzenli olarak analiz ettirdiğini ve sonuçların beklentilerini karşıladığını ifade ediyor. Kimyasal ürünlerden tamamen uzak, doğal bir ortamda üretim yaptığını vurgulayan Eser, bu yılki yağışların da etkisiyle oldukça verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor. 440 kovandan yaklaşık 8 ile 10 ton arasında bal elde etmeyi hedefleyen Eser, Türkiye bal sektöründe kalite açısından birinciliğe aday olduğunu iddialı bir şekilde dile getiriyor. Bir sporcu kimliğiyle gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Eser, rafine şeker yerine bal tüketimini teşvik ediyor. Kendi mutfağında da şeker kullanmadığını belirten Eser, sütlaçtan aşureye kadar pek çok tatlıda balı tercih ettiğini anlatıyor. Piyasada bulunan sahte ve şeker katkılı ballara karşı tüketicileri uyaran Eser, güvenilir üreticilerin desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na da seslenen Eser, arılara şeker verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesini ve gerçek emekçilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, doğal üretimin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekiyor.