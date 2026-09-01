  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meydan okuyor resmen: Osimhen hem gol hem asist kralı! Piyasalar toz duman! Altın sert çakıldı Bu hamle ortalığı tam anlamıyla karıştırdı! Türkiye'ye duyuruldu: Osimhen varsa... Çiftçiler, bu yıl bol diyerek açıkladı: Protein - magnezyum deposunun kilosu 100 TL! Kalp ve damar sağlığına katkı sağlar Halk sağlığı tehdidi büyüyor! Lyme hastalığı: Kene aşısı çalışmalarında ne yaptılar? Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! O yıldız oyuncunun kalbinde sorun çıktı Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota Bakan Çiftçi görevi başında hayatını kaybeden polisleri andı, dua etti!
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Alim Eser, 2044 rakımlı yaylalarda 440 kovanın başında bal üretimi için ter döküyor. Sıra dışı iz bırakan gerçek hayat hikayesi dikkat çekti.

#1
Foto - Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan Alim Eser, kışın spor salonlarında kas geliştiren öğrencilerine antrenörlük yaparken, yaz aylarında 2044 rakımlı yaylalarda 440 kovanın başında bal üretimi için ter döküyor.

#2
Foto - Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Alim Eser, alışılagelmişin dışında bir yaşam tarzıyla dikkat çekiyor. Yılın büyük bir bölümünü spor salonlarında fitness ve vücut geliştirme antrenörü olarak geçiren Eser, mevsimler değiştikçe rotasını doğanın kalbine, yüksek rakımlı yaylalara çeviriyor. 1999 yılından bu yana profesyonel spor eğitmenliği yapan Eser, aynı zamanda 21 yıldır tutkuyla sürdürdüğü arıcılık mesleğini büyük bir özveriyle icra ediyor.

#3
Foto - Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

İlçe merkezine 14 kilometre mesafede bulunan ve 2044 rakımıyla bilinen Doğanköy Mahallesi'nde yaşayan Eser, arıcılık faaliyetlerini oldukça zorlu şartlar altında yürütüyor. Toplamda 440 arı kovanının bakımını, temizliğini ve hasat süreçlerini tamamen tek başına üstlenen Eser, bu fiziksel gücü gerektiren işi sporcu disipliniyle birleştiriyor. Yüksek rakımın getirdiği zorluklara rağmen, doğanın sunduğu imkanları en verimli şekilde kullanmaya çalışan Eser, kovanlarının başında geçirdiği uzun saatlerin kendisine huzur ve mutluluk verdiğini belirtiyor.

#4
Foto - Erzurum'un zirvesinde sıra dışı iz bırakan gerçek hikaye: Fitness salonundan 2044 rakımlı yaylaya uzanan rota

Ürettiği balların kalitesine olan güveni tam olan Alim Eser, ürünlerini düzenli olarak analiz ettirdiğini ve sonuçların beklentilerini karşıladığını ifade ediyor. Kimyasal ürünlerden tamamen uzak, doğal bir ortamda üretim yaptığını vurgulayan Eser, bu yılki yağışların da etkisiyle oldukça verimli bir sezon geçirmeyi bekliyor. 440 kovandan yaklaşık 8 ile 10 ton arasında bal elde etmeyi hedefleyen Eser, Türkiye bal sektöründe kalite açısından birinciliğe aday olduğunu iddialı bir şekilde dile getiriyor. Bir sporcu kimliğiyle gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Eser, rafine şeker yerine bal tüketimini teşvik ediyor. Kendi mutfağında da şeker kullanmadığını belirten Eser, sütlaçtan aşureye kadar pek çok tatlıda balı tercih ettiğini anlatıyor. Piyasada bulunan sahte ve şeker katkılı ballara karşı tüketicileri uyaran Eser, güvenilir üreticilerin desteklenmesi gerektiğini savunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na da seslenen Eser, arılara şeker verilmesi gibi uygulamaların önüne geçilmesini ve gerçek emekçilerin korunması gerektiğini vurgulayarak, doğal üretimin teşvik edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu
Dünya

İsrail destekli Dürziler Suriye güvenlik güçlerine saldırdı: Dürzi Hikmet’i kaşıntı tuttu

Suriye'nin güneyindeki Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri, İsrail destekli Hikmet el-Hecri'ye bağlı silahlı gruplar, kentin baz..
Deniz Gül Galatasaray'da!
Spor

Deniz Gül Galatasaray'da!

Galatasaray, uzun süredir peşinde olduğu milli forvet Deniz Gül transferinde mutlu sona ulaştı.

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!
Gündem

Çölaşan'dan kendi mahallesine ağır bombardıman! "Midem bulandı!" diyerek lağımı patlattı!

Sözcü yazarı Emin Çölaşan, ekranları parselleyen kendi güruhunun kokuşmuşluğunu itiraf etti. Mesleğin sahtekarların eline düştüğünü belirten..
Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!
Gündem

Arınç, Kuriş’i FETÖ’cü melek annesinden öğrensin!

FETÖ’cülerin ardından Alihan Kuriş’in de avukatlığına soyunan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a önemli bir uyarı geldi.
Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!
Gündem

Biri CHP’deki yoldaşlarını diğeri yatırımcıyı batırdı demişti! Altın çakıldı... Kavga yeniden alevlendi: Medyumlardan uzak durun!

Sosyal medya hesabından Özgür ile İslam Memiş’in fotoğraflarını koyarak "Birisi CHP'deki yoldaşlarını birisi altın yatırımcısını batırdı" pa..
Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı
Gündem

Arap Alevileriyle ilgili sözleri tepki çekmişti! Gazeteci Öztürk için gözaltı kararı

Gazeteci Kemal Öztürk hakkında, bir televizyon kanalındaki yayında Suriye’deki Arap Alevilerini kastederek sarf ettiği sözler nedeniyle yürü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23