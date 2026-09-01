ABD'nin alçak saldırılarına Tahran'dan tokat gibi yanıt! "Büyük ve ağır kayıplara katlanacaksınız!"

Katil ABD'nin terör aygıtı CENTCOM, İran'ın güney bölgelerindeki Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek gibi stratejik noktaları hedef alan yeni bir hava saldırısı dalgası başlattığını duyurdu. Bölgede patlama sesleri yükselirken, İslam coğrafyasına kan ve gözyaşından başka bir şey vaat etmeyen Siyonist kuklası Amerikan ordusunun kahpe saldırılarına İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan ezici bir karşılık uyarısı geldi.

İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD ordusunun Sistan-Beluçistan ve Hürmüzgan eyaletlerindeki bazı noktalara yönelik hava saldırılarına karşılık verileceğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı, akşam saatlerinde ülkenin güney bölgelerine düzenlenen saldırılara karşılık ABD'ye "ezici ve yıpratıcı darbeler" vuracaklarını duyurdu.

"ABD'ye ağır bir bedel ödeteceğiz." denilen açıklamada, "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse, daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD'nin saldırılarına ağır karşılık verileceğini belirtti.

İranlı Askeri Sözcü, "Saldırganları ağır bir ceza bekliyor. ABD, düzenlediği yeni saldırılardan pişman olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattıklarını açıklamıştı.

ABD ordusunun saldırı başlattığını ilan etmesinin ardından İran basını, Keşm Adası, Bender Abbas, Sirik, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.