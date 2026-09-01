İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

israil işgal ordusu ise kısa açıklamasında, “güvenlik güçlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla” Gazze Şeridi’ndeki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini söylemekle yetindi. Açıklamada, “Ordu saflarında herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir” denildi. Olay sırasında bölgedeki iletişim ağı kesildi. israile ait hava araçları, çatışmanın yaşandığı bölgeye birden fazla kez ateş açtı ve bombalar attı. Sağlık kaynaklarına göre şehit olan bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu ve bir kadının cenazeleri ile yaralanan bazı kişiler Şifa Hastanesi’ne getirildi. Filistinli aktivistlerin yayımladığı görüntülerde, bölgede iki aracın hedef alındığı görüldü. Araçların milislere mi yoksa Filistinlilere mi ait olduğu bilinmiyor. Ayrıca milis unsurlarından birinin bölgede bıraktığı ve israil işgal ordusunun kullandığı türden bir silah da görüntülendi.