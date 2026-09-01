İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

israil işgal ordusuna ait savaş uçaklarının bugün, yerinden edilmiş insanların yoğun olarak bulunduğu bölgede direniş unsurlarıyla işgale bağlı milislerden bir birlik arasında çatışma çıkmasının ardından Gazze kentinin batısındaki bölgelere kısa süre içerisinde 16’dan fazla saldırı düzenlemesi sonucu 3 Filistinli şehit oldu, bazıları da yaralandı. Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, işgale bağlı milislerden bir birliğin güvenlik operasyonu gerçekleştirmek üzere bölgeye geldiğini, ancak varlığının açığa çıkması üzerine birlikle çatışma yaşandığını söyledi. Bunun ardından israile ait insansız hava araçları, birliği bölgeden çıkarmak amacıyla ateş desteği sağlamak üzere saldırılar düzenledi. Saha kaynakları, yaşananların direniş mensuplarına ya da direnişin saha komutanlarına yönelik bir suikast girişimi olabileceğini değerlendirdi.