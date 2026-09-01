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İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

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İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

Soykırımcı israilin Gazze kentinin batısına kısa sürede düzenlediği 16’dan fazla hava saldırısında biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinli şehit oldu. Saldırılar çatışma alanından çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

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Foto - İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

Soykırımcı israilin Gazze kentinin batısına kısa sürede düzenlediği 16’dan fazla hava saldırısında biri kadın, ikisi çocuk 3 Filistinli şehit oldu. Saldırıların, bölgede varlığı açığa çıkan israil bağlantılı özel bir birliği çatışma alanından çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

#2
Foto - İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

israil işgal ordusuna ait savaş uçaklarının bugün, yerinden edilmiş insanların yoğun olarak bulunduğu bölgede direniş unsurlarıyla işgale bağlı milislerden bir birlik arasında çatışma çıkmasının ardından Gazze kentinin batısındaki bölgelere kısa süre içerisinde 16’dan fazla saldırı düzenlemesi sonucu 3 Filistinli şehit oldu, bazıları da yaralandı. Görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, işgale bağlı milislerden bir birliğin güvenlik operasyonu gerçekleştirmek üzere bölgeye geldiğini, ancak varlığının açığa çıkması üzerine birlikle çatışma yaşandığını söyledi. Bunun ardından israile ait insansız hava araçları, birliği bölgeden çıkarmak amacıyla ateş desteği sağlamak üzere saldırılar düzenledi. Saha kaynakları, yaşananların direniş mensuplarına ya da direnişin saha komutanlarına yönelik bir suikast girişimi olabileceğini değerlendirdi.

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Foto - İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

Yaşananlara ilişkin açıklama yapan Hükümet Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, X platformundaki hesabından şunları söyledi: “israil işgaline bağlı özel bir birlik Gazze kentinde bir güvenlik görevi yürütmeye çalıştı. Ancak görev sırasında birliğin varlığı açığa çıktı. Bunun üzerine işgal güçleri, 10’dan fazla farklı savaş uçağıyla havadan müdahalede bulundu ve bölgede yoğun ve şiddetli bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucunda bazı kişiler şehit oldu, bazıları yaralandı. Ayrıca görevi gerçekleştirmeye çalışan özel birlik mensuplarından bazıları da öldürüldü.”

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Foto - İsrail'den Gazze'ye sızma girişimi: Son dakika! İsrail'in amacı çatışma alanından çıkarmak

israil işgal ordusu ise kısa açıklamasında, “güvenlik güçlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmak amacıyla” Gazze Şeridi’ndeki çeşitli hedeflere saldırı düzenlediğini söylemekle yetindi. Açıklamada, “Ordu saflarında herhangi bir yaralanma bildirilmemiştir” denildi. Olay sırasında bölgedeki iletişim ağı kesildi. israile ait hava araçları, çatışmanın yaşandığı bölgeye birden fazla kez ateş açtı ve bombalar attı. Sağlık kaynaklarına göre şehit olan bir kız çocuğu, bir erkek çocuğu ve bir kadının cenazeleri ile yaralanan bazı kişiler Şifa Hastanesi’ne getirildi. Filistinli aktivistlerin yayımladığı görüntülerde, bölgede iki aracın hedef alındığı görüldü. Araçların milislere mi yoksa Filistinlilere mi ait olduğu bilinmiyor. Ayrıca milis unsurlarından birinin bölgede bıraktığı ve israil işgal ordusunun kullandığı türden bir silah da görüntülendi.

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