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Kadın - Aile Argan yağı ile yapabileceklerinize şaşıracaksınız ama yüzlerce yıllık cilt maskesi: Gece çatlaklara sürüp bekle
Kadın - Aile

Argan yağı ile yapabileceklerinize şaşıracaksınız ama yüzlerce yıllık cilt maskesi: Gece çatlaklara sürüp bekle

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Argan yağı ile yapabileceklerinize şaşıracaksınız ama yüzlerce yıllık cilt maskesi: Gece çatlaklara sürüp bekle

Argan yağı, yüzyıllardır iyi bilinen ve takdir edilen sayısız uygulamaya sahip doğal bir kozmetiktir. Gece yatmadan önce cildinizi temizleyip nemlendirdikten sonra cildinize sürrün...Yüz ve vücudun kuru cildinde harika çalışır; saç, tırnak ve hatta kirpiklerde de kullanılabilir. Argan yağı içeren maskeler cildi nemlendirir, besler, yeniler, ama sadece değil. Akne, çatlaklar ve selülit ile mücadelede de etkili olduğu düşünülmektedir. İşte argan yağının kullanımı...

Argan yağı, yüzyıllardır iyi bilinen ve takdir edilen sayısız uygulamaya sahip doğal bir kozmetiktir. Yüz ve vücudun kuru cildinde harika çalışır; saç, tırnak ve hatta kirpiklerde de kullanılabilir. Nemlendirir, besler, yeniler, ama sadece değil. Akne, çatlaklar ve selülit ile mücadelede de etkili olduğu düşünülmektedir. İşte argan yağının kullanımı..

Argan yağı öncelikle doymamış yağ asitleri ve büyük miktarda E vitamini içerir.

Bu bileşim kozmetik ürünün yüz, vücut, saç ve tırnak derisi üzerindeki olumlu etkisini garanti eder.

Kuru dudaklara, yıpranmış saç uçlarına, hamilelik sonrası çatlaklara veya inatçı tırnaklara uygulayabiliriz.

Argan yağının uygulama alanları çok geniştir ve kozmetik özellikleri kozmetik endüstrisinde yüzlerce yıllık kullanımıyla doğrulanmıştır.

Argan yağı içerdiği yağ asitleri ve E vitamini nedeniyle nemlendirici, dezenfekte edici, yatıştırıcı, yenileyici ve sıkılaştırıcı etkiye sahiptir .

Cildin durumunu iyileştirir ve epidermisi yeniler.

Cilt tahrişleri veya güneş yanıkları ile cilt alerjilerinde yatıştırıcı etkiye sahiptir.

Antioksidatif etkiye sahiptir (serbest radikallerin zararlı etkisinden kaynaklanan hücre hasarını önler.

Daha önceden hazırladığınız argan yağını duştayken son durulama suyunuzdan hemen sonra kurulanmadan önce tüm vücudunuza masaj yaparak uygulayın.

Yüze uygulanan argan yağı, nemlendirici, besleyici ve yenileyici özelliklerinin yanı sıra, cildi gençleştiren ve elastikiyetini artıran kırışık önleyici etkiye de sahiptir

Antibakteriyel özellikleri akne ve sedef hastalığı gibi cilt problemlerini en aza indirmeye yardımcı olur.

Geceleri yatmadan önce cildinizi temizleyip nemlendirdikten sonra bir kaç damla argan yağını masaj yaparak cildinize ve boynunuza dağıtın.

Argan ağacından elde edilen yağ, zayıf, hasarlı ve kırılgan tırnakların yenilenmesine yardımcı olur.

Tırnak plağına birkaç yağ damlası (tercihen günde 2-3 kez) sürmek tırnakları güçlendirecek ve büyümelerini teşvik edecektir.

Yağ, ellerinizin pürüzlü cildini de yumuşatacak ve yenileyecektir.

SAÇ İÇİN ARGAN YAĞI

Saçınıza uygulanan argan yağı saçın durumunu iyileştirir (saçları besler ve nemlendirir), parlaklık verir, kepeği yok eder ve saç uçlarına uygulanır, kırılmalarını önler .

Argan yağı, kıvırcık veya zor taranan saçlarda mükemmel şekilde çalışır - taramayı kolaylaştırır, saçı pürüzsüzleştirir ve daha az kıvırcık yapar .

Argan ağacından gelen yağ da kafa derisi tahrişlerini yatıştırır. Ayrıca – saç köklerini büyüme için uyarır.

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