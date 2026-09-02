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Gündem İsmail Çanak hakkında karar çıktı!
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İsmail Çanak hakkında karar çıktı!

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İsmail Çanak hakkında karar çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'Cem Küçük soruşturması kapsamında ifade veren İsmail Çanak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Cem Küçük soruşturması' kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu. Çanak’ın dosya kapsamında "bildiklerini anlatmak istediğini" beyan ettiği öğrenildi. İsmail Çanak, savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

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