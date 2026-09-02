Ayılara karşı robot kurtlar devreye sokuldu!

Japonya’da rekor seviyeye çıkan ayı saldırılarına karşı yeni önlemler devreye alınıyor. Yapay zeka destekli kameralar ve dronların yanı sıra kurt ulumasını taklit eden robotlarla ayıları öldürmeden yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmak hedefleniyor.

Japonya’da ayı saldırılarının ve insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların rekor seviyeye ulaşması üzerine yapay zeka destekli kameralar, dronlar ve “robot kurtlar” kullanılmaya başlandı. Yeni teknolojilerle ayıların öldürülmeden yerleşim yerlerinden uzaklaştırılması hedefleniyor.

Ülkede Nisan 2025-Mart 2026 döneminde ayı saldırıları nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 220’den fazla kişi yaralandı. Sonbaharda ayıların beslenme döneminin zirveye ulaşacak olması nedeniyle alarm seviyesi yükseltildi.

Uzmanlar, karşılaşmalardaki artışta kırsal nüfusun azalması, tarım arazilerinin terk edilmesi, avcı sayısındaki düşüş ve iklim değişikliğinin etkili olduğunu belirtiyor. Japonya’da 2025 boyunca yaklaşık 50 bin ayı görüldü. Hokkaido boz ayısı ve Asya kara ayısının yaşadığı ülkedeki toplam ayı popülasyonunun 57 bini aştığı tahmin ediliyor.

Gunma, Toyama ve Ishikawa gibi ayıların sık görüldüğü bölgelerde ormanlara hareket algılayıcı kameralar yerleştirildi. Görüntülerdeki ayıları yapay zekâ aracılığıyla belirleyen sistem, yerel yetkililere anlık bildirim gönderiyor.

Hokkaido’nun Shintotsukawa kentinde ise bir ihbarın ardından 10 dakika içinde havalanarak ayıları takip edebilen özel bir drone istasyonu kuruldu. Dronların, hayvanları yerleşim bölgelerinden uzaklaştırmada da etkili olduğu belirtiliyor. ABD’nin Montana eyaletinde yapılan küçük çaplı bir araştırmada bu yöntemin yüzde 91 başarı sağladığı tespit edildi.

En dikkat çekici önlemlerden biri de güneş enerjisiyle çalışan “Monster Wolf” adlı robot kurt oldu. Nesli tükenen Japon kurdunun ulumasını taklit eden yaklaşık 4 bin dolarlık robot, ayıları korkutarak bölgeden uzaklaştırıyor.

Robotu pazarlayan Wolf Kamuy şirketi, şehirlerde ayı görülme sıklığının artmasının ardından satışların iki katına çıktığını açıkladı. Şirket ayrıca kampçılar ve doğa yürüyüşçüleri için yaklaşık 20 santimetre boyunda taşınabilir “Monster Wolf Mini” modeli geliştiriyor. Yeni modelin 2026’nın sonlarında test edilmesi planlanıyor.