Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...
Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Kayseri’de sanatseverlerle buluşacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin farklı noktalarını kültür ve sanatın buluşma alanına dönüştürecek. Selçuklu mirasından tarihi çarşılarına, Erciyes’ten geleneksel el sanatlarına uzanan zengin değerleriyle Kayseri, festival süresince geçmiş ile bugünü aynı kültür rotasında bir araya getirecek. Mantıdan pastırma ve sucuğa, yağlamadan nevzine tatlısına uzanan köklü Kayseri mutfağı da festivalin gastronomi programıyla ziyaretçilere şehrin zengin lezzet mirasını keşfetme imkanı sunacak.