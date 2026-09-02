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Kültür Sanat
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Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

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Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Türkiye Kültür Yolu Festivali, ikinci kez Kayseri’de sanatseverlerle buluşacak. 5-13 Eylül tarihleri arasında dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, atölyelerden çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı program, kentin farklı noktalarını kültür ve sanatın buluşma alanına dönüştürecek. Selçuklu mirasından tarihi çarşılarına, Erciyes’ten geleneksel el sanatlarına uzanan zengin değerleriyle Kayseri, festival süresince geçmiş ile bugünü aynı kültür rotasında bir araya getirecek. Mantıdan pastırma ve sucuğa, yağlamadan nevzine tatlısına uzanan köklü Kayseri mutfağı da festivalin gastronomi programıyla ziyaretçilere şehrin zengin lezzet mirasını keşfetme imkanı sunacak.

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Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu’nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes’in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

#2
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de ikinci kez düzenleneceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl ilk kez festival coşkusunu yaşattığımız Kayseri’de bu yıl çok daha kapsamlı bir programla yeniden sanatseverlerle buluşuyoruz. Şehrimizin tarihi mekanlarını, meydanlarını ve kültür-sanat alanlarını festival aracılığıyla yeniden hayatın merkezine taşıyoruz. Kayseri’nin sahip olduğu güçlü tarihsel birikimi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kayseri’nin gastronomi alanında da Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin nesiller boyunca aktarılan mutfak kültürünün festival programında önemli bir yer tutacağını belirtti. Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel tariflere uzanan gastronomi mirasının festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını ve Kayseri’nin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan mutfak değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını ifade etti.

#4
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yapacak. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Kayseri’ye özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

#5
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Orta Anadolu’nun önemli ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle köklü bir gastronomi kültürünü yansıtıyor. Kurutma, baharatlama ve uzun süre dayanabilen ürünler hazırlama yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğu kent mutfağında; pastırma ve sucuk yüzyıllardır sürdürülen et işleme kültürünün öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor. Küçük hamur parçalarının kıymayla doldurularak yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği Kayseri mantısı ile ince açılmış hamurların kıymalı harçla kat kat bir araya getirildiği yağlama da kentin sofra kültürünün simge tatları arasında yer alıyor.

#6
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kayseri’nin gastronomi zenginliği, festival kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan seçkide; Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkes mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak. Tahin, ceviz ve şerbetle hazırlanan nevzine ise Kayseri’nin köklü tatlı geleneğini gastronomi rotasına taşıyacak.

#7
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kayseri’de festival akşamları Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Dokuz gün sürecek konser programı kapsamında Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo Kayserili müzikseverlerle buluşacak.

#8
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik ve sahne gösterileri de yer alacak. Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Kayseri Kültür Merkezi’nde farklı müzik türlerinden eserleri bando düzenlemeleriyle seslendirecek. Kafkas Rüzgarı programında ise Şef Soner Satı yönetiminde Kafkas coğrafyasının dans kültürü ve yüksek enerjisi sahneye taşınacak. Aşk Meydanı müzik ve şiiri aynı programda buluştururken, festivalin son gününde gerçekleştirilecek “Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri” konserinde Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserlerini yorumlayacak.

#9
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Festival kapsamında Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Kayseri” ve “Hâne” sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesinin 509’uncu yılında farklı müze ve koleksiyonlardan seçilen 37 eseri bir araya getirecek. Sergide Kâbe örtülerinden Kur’an-ı Kerimlere, Sakal-ı Şerif’ten Surre-i Hümayun’a ilişkin eserlere kadar geniş bir seçki yer alacak.

#10
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi ise ebru ve hüsn-i hattan kilim dokumaya, bez bebek yapımından taş işçiliğine, sedef kakmadan çalgı ve ahşap baskı yapımına uzanan geleneksel sanat ve zanaatları görünür kılacak. Milli Mücadele Müzesi’nde açılacak “Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nden Seçkin Yazma Eserler” sergisi de Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden günümüze ulaşan yazma eserler ile nadir matbu nüshaları ziyaretçilerle buluşturacak.

#11
Foto - Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Sanat Melikgazi’de gerçekleştirilecek “Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe” sergisinde ise Anadolu’nun farklı bölgelerinden, yaşları 70 ile 120 arasında değişen 80 parça sergilenecek. Halı, cicim ve sumak teknikleriyle hazırlanan heybeler aracılığıyla Anadolu dokuma kültürünün farklı örnekleri ziyaretçilere sunulacak. Festivalin tiyatro programında Haldun Taner’in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği “Keşanlı Ali Destanı”, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde iki gösterimle tiyatroseverlerle buluşacak. Çocuklar ise “Elsa Çocuk Müzikali”, “Bremen Mızıkacıları”, “Karagöz’ün Türküsü” ve “Elsa Nerede: Dedektif Olaf Macera Peşinde” gibi yapımlarla festivalin renkli dünyasına katılacak. Festival programı ve etkinliklere ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Kültür Yolu Festivali resmi internet sitesi (https://kulturyolufestivali.com/) ve Instagram hesabı @turkiye_kulturyolu üzerinden ulaşabilirsiniz.

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