Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu’nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes’in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.