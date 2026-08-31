‘Yeni Parti kurmak turşu kurmaya benzemez! Helal parayla zor iştir’ demişti! Özgür Özel'den Muharrem İnce'ye cevap

Yeni Parti'nin Ankara'nın Çankaya ilçesinde açılan genel merkez binası açılışında değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, kısa süre içerisinde 600 binden üye sayısına ulaştıklarını söyledi. Ayrıca, Özgür Özel Yeni Parti'nin genel merkezi ve otobüsünün 152 bin bağışçının parasıyla tutulduğunu belirtti. Özel, bağış kampanyasında toplanan miktarın 539 milyon lirayı geçtiğini aktardı.

GENEL BAŞKANI ÜYELER SEÇECEK

Yeni Parti'ye 18 günde 600 binden fazla yurttaşın üye olduğunu belirten Özel, söz konusu rakamın AK Parti'nin ilk yılında elde ettiği üye sayısının katbekat üzerinde olduğuyla övündü.

Özgür Özel, Yargıtay'ın kararından ümitli olduğunu belirtirken CHP'ye geri dönmeyeceklerini vurguladı. Özel, olası bir iptal kararıyla birlikte partinin demokratik bir şekilde yönetilmesinin önünün açılacağını ifade etti.

Kendi yönetimine yakın olan ancak Yeni Parti'ye geçmeyen CHP'li isimlere ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Onları tedbir kalkarsa kurultay kararı alsınlar diye bırakmıştık" dedi.

MUHARREM İNCE'YE TURŞU CEVABI

Muharrem İnce'nin "Kendim parti kurdum. Parti kurmak, turşu kurmaya benzemez, zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir" ifadelerine ilişkin de konuşan Özgür Özel, "İnce'nin sözlerini ilk duyduğumda duruldum" dedi. İnce'nin daha sonra kendisi ile mesaj yoluyla iletişime geçtiğini açıklayan Özgür Özel, İnce'nin “Sayın Genel Başkanım vurgum Memleket Partisi'ni helal parayla kurduğumuza ilişkindi. Size yönelik bir şey yok" dediğini aktardı.

Özgür Özel, konuyla ilgili şunları söyledi: "Parti Meclisi toplantısı sırasında cep telefonuma mesaj atmış sayın İnce ve demiş ki ‘Hani o geçmişte de diyorlardı ya 'beşli çete finanse ediyor Memleket Partisi'ni' falan. 'Helal parayla kurduğumuzu ve Memleket Partisi maceramıza yönelik. Size yönelik bir şey yok' diye nazik bir mesaj atmış. E şimdi o böyle dedikten sonra ben Muharrem İnce şunu kastetti bunu kastetti diyemem. Eski dosttan düşman olmaz ama bazen eski dostlar düşmanlaşıyor. Ben o mesajı da öyle açıkladıktan sonra geçer giderim."