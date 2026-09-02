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Gündem 2 gemi çarpışmıştı! Silivri limanı havadan görüntülendi
Gündem

2 gemi çarpışmıştı! Silivri limanı havadan görüntülendi

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IHA Giriş Tarihi:

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İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından liman bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile saniye saniye kaydedildi.

Silivri açıklarında Alsu isimli ticari gemi ile Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Alsu isimli gemide bir hasar bulunmadığı öğrenilirken, Tuğberk İmamoğlu isimli gemi ve içindeki 10 personelle irtibat kurulamadığı öğrenildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Silivri Limanı'nda da kurtarma ekipleri hazır bekletildi. Silivri Limanı bölgesinde yaşanan hareketlilik dron ile görüntülendi.

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