Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer: Gölcük’ün Tarihine De Geleceğine De Sahip Çıkıyoruz

Sosyal belediyecilik alanında da yeni projeler geliştirdiklerini belirten Sezer, İpekhan Parkı’nda Kadın El Emeği Satış Mağazası ve Gün Evi çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 65 yaş üstü vatandaşlar için Saygınlar Kulübünün İhsaniye’de hizmete girdiğini belirten Sezer, engelli vatandaşlara yönelik Mola Evi, Örcün’de ailelere yönelik Okul Öncesi Okul ve Etkinlik Evi ile Kavaklı’da Vagon Çocuk Köyü projelerinin de devam ettiğini söyledi. Gölcük Yeni Necati Çelik Devlet Hastanesi başta olmak üzere Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü ve sağlık birimleri, Yunus Emre Aile Sağlığı Merkezi, Gölcük 2 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Yüzbaşılar Aile Sağlığı Merkezi, Düzağaç Aile Sağlığı Merkezi, Düzağaç 6 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi’nin hizmete girdiğini belirten Sezer, sağlık altyapısının güçlendirildiğini söyledi. Şirinköy ve Piyalepaşa’da iki yeni Aile Sağlığı Merkezi’nin de hayırseverlerin desteğiyle ve kamu kaynağı kullanılmadan belediye tarafından yapıldığını ifade etti. Eğitim yatırımlarına da büyük önem verdiklerini vurgulayan Sezer, Fidanlık İlkokulu’nun 16, Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi’nin 36, Şehit İsmail Demircan İlkokulu’nun ise 24 derslikle tamamlandığını söyledi. Değirmendere Özel Eğitim Uygulama Okulu, Yüzbaşılar Mahallesi Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu’nun inşaatlarının sürdüğünü belirten Sezer, Hisareyn İlkokulu, İhsaniye İlkokulu ve Yazlık Tabosan İlkokulu’nun da ihale süreçlerinin tamamlandığını ifade etti. “Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması için yapılan her yatırım, aslında Gölcük’ün geleceğine yapılan yatırımdır” dedi. “SIRADA GÖLCÜK’ÜN YENİ VİZYON PROJELERİ VAR” Başkan Sezer, tamamlanan ve devam eden yatırımların yanında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek büyük projeleri de anlattı. Gölcük merkezindeki eski sanayi alanında yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını belirten Sezer, projede cadde AVM, konut, ofis ve iş yerlerinin yer alacağını söyledi. “Bu projeyi Emlak Konut GYO ile birlikte hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gölcük merkezinin çehresini değiştirecek önemli bir proje olacak” dedi. Kavaklı’da Yarhisar Gemi Müzesi’ne kadar uzanan alanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ortak bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını belirten Sezer, projede kafeler, kültür-sanat merkezleri ve modern bir kütüphanenin yer alacağını söyledi. “Yapım ihalesine eylül-ekim aylarında çıkılmasını hedefliyoruz. Donanma Kenti Gölcük’ün kimliğine yakışır bir proje olacak” ifadelerini kullandı.