Yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşan orkestra İstanbul ve Ankara Kültür Yolu Festivali'nde... Türkiye'ye duyurdular

DOĞU’NUN ÇALGILARI SENFONİK DOKUYLA BULUŞACAK. Konserlerde kanun, ud, ney ve perküsyon gibi geleneksel çalgılar; yaylılar, arp, gitar ve klavye ile aynı orkestra çatısı altında buluşacak. Klasik repertuvarın güçlü melodik yapısını çağdaş ve senfonik düzenlemelerle sahneye taşıyan topluluk, müzikseverlere gelenek ile modern orkestra anlayışı arasında kurulan çok katmanlı bir müzik deneyimi sunacak. Gecenin öne çıkan isimlerinden Nai Barghouti ise kendine özgü vokal tekniğiyle geleneksel Tarab müziğinin güçlü ifade biçimini caz başta olmak üzere farklı müzikal yaklaşımlarla buluşturacak. Ankara’dan başlayıp İstanbul’da iki konserle devam edecek üç gecelik seri, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin farklı coğrafyaların müzik mirasını Türkiye’nin önemli kültür ve sanat sahnelerinde buluşturan uluslararası programının özel etkinliklerinden biri olacak. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO ADA ANKARA Konser biletlerini online olarak Biletinial ve AKM web sitesi’nden veya AKM gişelerinden satın alabilirsiniz.