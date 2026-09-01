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Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

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Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

Girne açıklarında yaşanan ve herkesi üzüntüye boğan gemi kazasının hukuki boyutu konuşuluyor.

#1
Foto - Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

"Gemiyi en son Kaptan terk eder" sözünün basit bir deyim değil hukuki bir zorunluluk olduğunu belirten Avukat Selman Yaray, gemi kaptanı ve işletmeci şirketin ağır hukuki yaptırımlara muhatap olacağını açıkladı.

#2
Foto - Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

"Gemide Bulunması Şart Değil. Mağdur Olan Herkes Ayrı Ayrı Dava Açabilir"

#3
Foto - Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

Kanunlara göre gemi sahibi yani 'Donatan'ın; Kaptan ve mürettebatın yaptığı hatalardan doğrudan sorumlu olduğunu ifade eden Yaray, "Ancak bu sorumluluk geminin büyüklüğüne göre belirli bir sınırla kısıtlıdır. Geminin iç isteyişi ile ilgili tüm sorumluluk Gemi Kaptanı'ndadır. 'Gemiyi en son kaptan terkeder' sözü sıradan bir deyim değil hukuki bir kuraldır" dedi.

#4
Foto - Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

Bundan Kaptan'ın gemiyle birlikte batacağı anlamı çıkmayacağını vurgulayan Avukat Selman Yaray, "Kaptan herkesin güvenliğinden emin olmadan ya da gemi tamamen kurtarılamaz hale gelmeden gemiyi terk edemez. Ama şahit ifadelerinden burada terk ettiğini anlıyoruz. Eğer bir kaptan, insanları tehlikede bırakıp kaçarsa hem hapis cezası ve ağır tazminatlarla karşı karşıya kalır. Kaptanlık ehliyeti kalıcı olarak iptal edilebilir. Ama tabii ki resmin bütünü geminin kara kutusu ortaya çıktıktan sonra belli olacak" şeklinde konuştu. "Firma Yetkilileri Ve Denetçiler De Davalara Muhatap Olacak" Can kayıpları yaşanan olayda geminin eski ve hasarlı olduğuna dair emareleri hatırlatan Yaray, "Ölenlerin yakınları, kazadan son anda kurtulanlar ve bu ölümden dönenlerin yakınları, mağduriyetlerini dile getirip maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Burada en büyük muhatap işletmeci şirket ve bu şirketi denetleme görevi bulunanlar olacak. Eğer işletmeci şirket, denetim görevi bulunanları gemiyle ilgili aldatmışsa; o zaman cezası daha da katlanacak" dedi.

#5
Foto - Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

Dünyadaki tüm gemilerin can ve mal güvenliğinin 1912’deki Titanic faciasından sonra hazırlanan ve sürekli güncellenen Uluslararası Solas Sözleşmesi'yle denetlendiğini söyleyen Avukat Selman Yaray, "Davalar açılırken bu sözleşmenin ihlal edilip edilmediğine de bakılmalı. Bu yüzden acılı ailelere hukuki süreç başlatırlarken muhakkak profesyonel destek almalarını tavsiye ederim. Bu acıların tekrar yaşanmaması ve bu acıya sebep olanların cezalarını tam olarak çekmesi için bu şart" dedi.

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