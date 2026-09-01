Kaptan ana kuralı çiğnemiş: Gemi kazasında tarihin en büyük tazminat davaları gelebilir

Bundan Kaptan'ın gemiyle birlikte batacağı anlamı çıkmayacağını vurgulayan Avukat Selman Yaray, "Kaptan herkesin güvenliğinden emin olmadan ya da gemi tamamen kurtarılamaz hale gelmeden gemiyi terk edemez. Ama şahit ifadelerinden burada terk ettiğini anlıyoruz. Eğer bir kaptan, insanları tehlikede bırakıp kaçarsa hem hapis cezası ve ağır tazminatlarla karşı karşıya kalır. Kaptanlık ehliyeti kalıcı olarak iptal edilebilir. Ama tabii ki resmin bütünü geminin kara kutusu ortaya çıktıktan sonra belli olacak" şeklinde konuştu. "Firma Yetkilileri Ve Denetçiler De Davalara Muhatap Olacak" Can kayıpları yaşanan olayda geminin eski ve hasarlı olduğuna dair emareleri hatırlatan Yaray, "Ölenlerin yakınları, kazadan son anda kurtulanlar ve bu ölümden dönenlerin yakınları, mağduriyetlerini dile getirip maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Burada en büyük muhatap işletmeci şirket ve bu şirketi denetleme görevi bulunanlar olacak. Eğer işletmeci şirket, denetim görevi bulunanları gemiyle ilgili aldatmışsa; o zaman cezası daha da katlanacak" dedi.