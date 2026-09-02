Gölün ortasında görenleri şaşkına çeviren keşif! Ağaçlarıyla birlikte yüzüyor

Kanada’nın Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Williston Gölü’nde ortaya çıkan sıra dışı oluşum görenleri hayrete düşürdü. Üzerinde canlı ağaçlar ve çeşitli bitkiler bulunan büyük bir kara parçasının göl üzerinde hareket ettiği görüntülendi.

Bölgede tekneyle dolaşan Rocky Avery'nin kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından “yüzen ada” kısa sürede dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLER GERÇEK Mİ TARTIŞMASI BAŞLADI

Ağaçların ayakta durduğu büyük bir kara parçasının göl üzerinde sürüklenmesi, görüntülerin gerçekliği konusunda da soru işaretlerine yol açtı.

Williston Gölü'nü işleten BC Hydro da özellikle yapay zekâyla hazırlanan gerçekçi görüntülerin yaygınlaşması nedeniyle gelen ilk bildirimlere temkinli yaklaştı.

Ancak yapılan incelemeler şaşırtıcı oluşumun gerçekten var olduğunu ortaya koydu.

UYDUDAN DA GÖRÜNTÜLENDİ

Avrupa Uzay Ajansının Sentinel-2 uydusunun 21 Temmuz 2026 tarihli görüntülerinde, gölün üzerinde küçük ve yeşil bir kara parçasının bulunduğu tespit edildi.

Yüzen oluşumun W.A.C. Bennett Barajı'nın yaklaşık 100 kilometre batısında bulunduğu belirlendi.

Bir süre sonra gözden kaybolan dev kara parçası, 31 Ağustos'ta Ospika Nehri'nde yeniden görüldü.

AĞAÇLAR KÖKLERİYLE BİRLİKTE SÜRÜKLENİYOR

Uzmanlara göre oluşum, klasik anlamda bir ada değil. Ağaçlar, kökler, toprak, bitki örtüsü ve zaman içerisinde bir araya gelen organik malzemelerin oluşturduğu dev bir doğal yüzer sal niteliğinde.

Üzerindeki canlı ağaçların ve bitkilerin yoluna devam etmesi ise görüntüyü çok daha sıra dışı hale getiriyor.

14 YIL SONRA GELEN SU SEVİYESİ ETKİLİ OLMUŞ OLABİLİR

Oluşumun ortaya çıkmasının arkasında Williston Gölü'ndeki yükselen su seviyesinin bulunabileceği değerlendiriliyor.

Gölün 14 yıl aradan sonra ilk kez tam kapasiteye ulaşmasının, uzun süredir kıyıda veya korunaklı koylarda bulunan büyük bitki ve toprak kütlelerini yerinden koparmış olabileceği belirtiliyor.

BC Hydro Sözcüsü Bob Gammer, yükselen suyun yıllardır belirli bölgelerde biriken ağaç ve bitki örtüsünü bulunduğu yerden kaldırarak gölde serbest biçimde sürüklenmesine neden olmuş olabileceğini aktardı.

TEKNECİLERE “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Dünyanın en büyük baraj göllerinden biri olan Williston Gölü'nde hareket etmeyi sürdürdüğü düşünülen oluşumun şu ana kadar W.A.C. Bennett Barajı açısından bir tehlike oluşturmadığı belirtildi.

Buna karşın gölde seyreden tekneciler ve balıkçılar uyarıldı. Özellikle gece saatlerinde fark edilmesi güç olan, üzerinde ağaçlar bulunan dev yüzer kütlenin tekneler açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekildi.