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Gündem Son dakika! İdris Naim Şahin, mahkemeye sevk edildi
Gündem

Son dakika! İdris Naim Şahin, mahkemeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
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Son dakika! İdris Naim Şahin, mahkemeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, kaçırılma olayında kullanılan aracın tahsis sahibi olduğu belirlenen eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade vermesinin ardından adli kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında, örgüt yöneticisi Hilmi Tuna Kuriş’in kaçırılmasına aracılık ettiği tespit edilen aracın tahsis sahibi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Şahin, ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi.

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