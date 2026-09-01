Komedyenlikten gelme Zelenski'den akıllara zarar tehdit! Rusya'nın hava sahasını hedefe koydu!

Batı'nın elinde oyuncak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik insansız hava aracı saldırılarını artıracaklarını belirterek küstah açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajla uluslararası havayolu şirketlerine ve sigortacılara seslenen Zelenski, Rusya hava sahasının artık güvenli olmadığını iddia ederek tehdit savurdu.

"Sivil havacılığın yeri yok" naralarıyla felakete davetiye çıkarıyor!

Savaşın başından beri Batılı efendilerinden aldığı silahlarla gerilimi tırmandıran Zelenski, "Ukrayna hiçbir sivil uçağı tehdit etmiyor ancak Rusya'nın semalarında insansız hava araçları öyle yoğun olacak ki bunun dikkate alınması gerekiyor. Rusya'nın hava sahası fiilen kapanacak" ifadeleriyle şovuna devam etti. Moskova ve St. Petersburg havalimanlarını hedef gösteren Ukrayna lideri, "Sivil havacılığın İHA'ların bulunduğu hava sahasında yeri yok" diyerek küresel hava ulaşımını da riske atan tehlikeli bir provoke girişimine imza attı.