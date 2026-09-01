Seçimleri kaybedeceğini anlayan Netanyahu tüm tuşlara basıyor: Karısını sahaya sürüp rakibine iftira attırdı

Teröristan’ın elebaşı Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ülkede 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesinde kocasının en büyük rakibi olarak gösterilen isimlerden biri olan Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunmuş merkez sol Demokratlar Partisi'nin lideri Yair Golan'ın 7 Ekim 2023'teki Hamas baskınından önceden haberdar olduğunu öne sürdü.

Golan, saldırı haberi üzerine Hamas'ın en az 370 kişiyi öldürüldüğü Nova müzik festivali alanına giderek sivilleri kurtarmaya çalışmıştı.

Netanyahu'nun eşi, Golan'ın o gün şafak vakti, "Başbakan dahil kimse hiçbir şeyden haberdar değilken zaten giyinmiş ve hazır durumda beklediğini" iddia etti. Röportaj, hükümete yakınlığıyla bilinen Kanal 14'te yayımlandı.

NETANYAHULARA 24 SAAT SÜRE VERİLDİ

İddia muhalefetin tepkisini çekti. Golan, 24 saat içinde özür dilememesi ve 830 bin dolar tazminat ödememesi hâlinde Sara Netanyahu'ya dava açacağını bildirdi. Golan, söz konusu tazminatın Nova festivali mağdurlarına bağışlanmasını istedi.

Muhalefet lideri, Başbakan'ın eşinin açıklamaları için "asılsız bir komplo teorisi" dedi.

Golan'ın partisi de açıklamaları "iğrenç ve aldatıcı" diye niteleyerek sert bir şekilde kınadı.

Netanyahu'nun karşısındaki en önemli figürlerden biri olan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da Netanyahuları sert sözlerle eleştirdi.

Eisenkot, ‘bu iftiranın yalnızca Netanyahu'nun iktidarını sürdürmesine hizmet amacı taşıdığını" söyledi.