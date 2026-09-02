Coğrafi işaretli “beyaz altın” hasadı başladı: Kilosu 125 TL’den kapış kapış satılıyor

Hasat edilen fasulyeler, kurutma işleminin ardından patozdan geçirilerek tanelerinden ayrılıyor. Daha sonra ayıklanan fasulyeler satışa hazır hale getiriliyor. Fasulye üreticisi Mehmet Tokdemir, sezon boyunca hava şartlarının ve tarımsal bakım çalışmalarının önemli olduğunu belirterek, hasat dönemine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tokdemir, fasulye ve nohut üretimi yaptıklarını belirterek, ürünleri farklı illerdeki tüketicilere ulaştırmak için internet ve sosyal medya kanallarını da kullandıklarını ifade etti. Üretici Tokdemir, ürünlerin kurutulduktan sonra patozdan geçirildiğini ve tek tek ayıklanarak satışa hazırlandığını belirterek, "Patozdan sonra tekrar bir elden geçiririz. Seçeriz tek tek, müşterilerimize ulaştırırız" dedi.