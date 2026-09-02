Coğrafi işaretli “beyaz altın” hasadı başladı: Kilosu 125 TL’den kapış kapış satılıyor

Tufanbeyli'nin ince kabuklu beyaz fasulyesi 2023 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi. Tufanbeyli'de yıllardır devam eden kuru fasulye ekimi bu yılda devam etti. Sabahın erken saatlerinde tarlalara gelen üreticiler ve tarım işçileri, olgunlaşan fasulyeleri kökleriyle birlikte sökerek toplamaya başladı. Geniş tarım arazilerindeki hasat çalışmaları havadan da görüntülendi. Tufanbeyli'nin önemli tarım bölgelerinden Pınarlar Mahallesi'nde fasulye üretimi, bölgedeki çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı oluşturuyor. Mayıs ayında ekimi yapılan ürünler, sezon boyunca yapılan bakım ve sulamanın ardından hasada ulaşıyor.