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Gündem MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!
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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

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MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Küresel siyasete yön veren dev zirvede Türkiye'nin milli duruşunu temsil eden heyet göz doldururken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Cumhurbaşkanı M. Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın aynı karede buluştu. Küresel siyasete yön veren dev zirvede Türkiye'nin milli duruşunu temsil eden heyet göz doldururken, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yeni imajı zirvenin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Derin devlet aklı ve karizmatik duruş! Sosyal medyada büyük beğeni topladı!

 

Devletin zirvesinin Bişkek'teki temasları sırasında kameralara yansıyan MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın sakal ve bıyık tarzında yaptığı değişiklik dikkatlerden kaçmadı. Yeni tarzıyla son derece heybetli ve karizmatik bir görünüm kazanan Kalın'ın bu duruşu, Türkiye'nin istihbarat ve diplomasi alanındaki ezici gücünü bir kez daha simgelerken vatandaşlardan da büyük takdir topladı.

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