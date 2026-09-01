Hamileler için meyve suyu tüketimi uyarısı: Kan şekerine karşı peynir kullanın... Doğru bilinen yanlışlar

Yaz aylarında hamilelerin yaptığı en sık beslenme hatalarına da değinen Can, öğün atlamak, su yerine soğuk içecek veya meyve suyu tüketmek ve açlığı yalnızca meyve, grissini ya da çubuk kraker gibi atıştırmalıklarla bastırmanın yanlış olduğunu söyledi. Dışarıda uzun süre beklemiş yiyeceklerin tüketilmemesi gerektiğini de vurgulayan Gündüz Can, dondurma ve tatlı tüketiminde de ölçünün kaçırılmaması gerektiğini belirtti. Bu tür alışkanlıkların kan şekerinde dalgalanmalara ve gereksiz kilo alımına neden olabileceğini kaydetti. "Meyveyi peynir ve cevizle tüketebilirsiniz"Karpuz, kavun, incir, hurma ve üzüm gibi glisemik indeksi yüksek meyvelerin kan şekerinde daha fazla dalgalanmaya neden olabileceğini belirten Can, bu meyvelerin tamamen beslenmeden çıkarılması yerine porsiyon kontrolüne dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Çisem Gündüz Can, "Karpuz tükettiğiniz zaman yanında bir parça peynir ve 2-3 tane cevizle beraber kombinlerseniz kan şekerinizdeki dalgalanmayı çok daha iyi yönetmiş olursunuz. En iyi soğuk içecek tercihi sudur. Ayrıca maden suyu, ayran ve ev yapımı şekersiz limonata da içilebilir. yaz sıcaklarında yeterli sıvı tüketimi çok önemli" ifadelerini kullandı.