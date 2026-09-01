Taklacı İdris'in ifadesindeki şok detaylar... ‘Tanımam’ dediği 4 ismi tanıdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesi dikkat çekti.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’e; adına tahsisli çakarlı araçların şüpheliler tarafından kullanılması, firari Hilmi Tuna Kuriş ile Erhan Yılmaz’ın bu araçlardan birinde yakalanması, Belarus bağlantıları ve eski danışmanı Ömür Yücel’in ifadeleri soruldu. Şahin, yıllık bedeli 1.000 TL olarak gösterilen 34 SL 313 plakalı aracı Mehmet Özmen’in şirketinden kiraladığını beyan ederken, aracın firarilerin kaçırılmasında kullanıldığından haberi olmadığını savundu. Eski danışmanı Ömür Yücel’in “Şahin’in bilgisi dâhilinde” dediği vize girişimlerini ise kesin bir dille reddetti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in yaklaşık 3,5 saat süren ve 12 sayfa tutan ifadesinin ayrıntıları ortaya çıktı. Şahin’e, soruşturma dosyasındaki yaklaşık 130 isim tek tek soruldu.

Eski Bakan, isimlerin büyük bölümünü tanımadığını söylerken soruşturma açısından kritik konumdaki Mehmet Özmen, Ömür Yücel, Nevzat Büküm ve Süleyman Hilmi Kalcı’yı tanıdığını kabul etti. Alihan Kuriş ve kardeşi firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş’i ise tanımadığını, isimlerini basından duyduğunu savundu.

Firari Kuriş, Şahin’e tahsisli araçta yakalandı

Savcılığın Şahin’e yönelttiği en dikkat çekici sorulardan biri 34 SL 313 plakalı Volvo S90 hakkındaydı. Firari şüpheli Hilmi Tuna Kuriş, dosyanın diğer firari şüphelisi Erhan Yılmaz ve araç sürücüsü Mehmet Özmen, 21 Ağustos 2026’da Muğla’da bu araç içerisinde yakalandı.

Savcılık kayıtlarına göre araç, Mehmet Özmen’in sahibi ve genel müdürü olduğu SAN Sistem Lojistik Bilişim İletişim Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. adına kayıtlıydı. Aracın plakası ise 17 Aralık 2025-17 Aralık 2030 tarihleri arasında İdris Naim Şahin adına tahsisliydi.

Şahin, aracı kiraladığını kabul ederek, “Bu aracı en son Haziran ayı içerisinde kullandım. Sonrasında kimin kullandığını bilmiyorum” şeklinde savunma yaptı.

Yıllık kira bedeli sadece 1.000 TL

İfadedeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri de 34 SL 313 plakalı aracın kira sözleşmesiydi. Şahin, Mehmet Özmen’in sahibi olduğu şirketten aracı 25 Aralık 2025 tarihinde kiraladığını ve sözleşmede yıllık kira bedelinin 1.000 TL olarak gösterildiğini söyledi.

Aracı tüm yıl boyunca kullanmadığını savunan Şahin, yalnızca kullandığı günler için ödeme yaptığını belirterek paraları doğrudan şirket hesabına değil, eski danışmanı Ömür Yücel aracılığıyla elden Mehmet Özmen’e gönderdiğini anlattı.

Şahin’in avukatı ise yıllık 1.000 TL’lik bedelin “sembolik” olduğunu, sözleşmenin noter işlemleri nedeniyle bu şekilde düzenlendiğini savundu.

“4 araç tahsis hakkım var”

Eski İçişleri Bakanı Şahin, ifadesinde bakanlık görevi nedeniyle kendisine 4 araç tahsis hakkı bulunduğunu söyledi. Şahin adına tahsis edilen veya tahsis kaydıyla ilişkilendirilen araçlar arasında 34 SL 313, 34 S 7815, 34 RM 8677, 34 EMT 156 ve 34 MES 340 plakalı araçlara ilişkin savcılık tarafından ayrı ayrı sorular yöneltildi.

Şahin, bazı araçları hatırlamadığını, kiralama işlemlerinin büyük bölümünün eski danışmanı Ömür Yücel tarafından organize edildiğini söyledi. Dikkat çeken bir başka beyanında ise “Adıma tahsisli araçları ben kullanırım, fakat benim kullanımımda olmadığı dönemlerde kimin kullandığını bilmiyorum” savunmasını yaptı.

“Tahsis yeni yapıldı” dedi, savcılık eski tarihli kontrolleri sordu

Savcılık, Şahin adına tahsisli 34 S 7815 plakalı Audi Q7 hakkında da çarpıcı trafik kontrol kayıtlarını gündeme getirdi. Dosyaya göre araçla 15 Mayıs 2025’te Recep Oktay Çolak, 30 Ekim 2025’te ise Ömer Sipahioğlu trafik kontrolüne girmişti.

Şahin ise söz konusu plaka için “Bu araç plakası adıma tahsislidir. Tahsisi yeni yapıldı. 1 ay bile olmadı” dedi. Şahin, Recep Oktay Çolak ile Ömer Sipahioğlu’nu tanımadığını ifade ederken, aracın son dönemde Belarus’tan gelen misafirleri tarafından bilgisi dâhilinde kullanıldığını anlattı.

Belarus heyetine çakarlı araç tahsisi

Şahin, adına tahsisli 34 EMT 156 plakalı Audi Q7’yi Belarus’tan gelen bir heyetin kullanımına verdiğini kabul etti. Şahin’in anlatımına göre araç Bodrum’da kaza yaptı. Bunun üzerine misafirlerin mağdur olmaması amacıyla 34 S 7815 plakalı başka bir Audi Q7 temin edildi.

Araçların kiralanması ve Belaruslu misafirlerin ağırlanması işlemlerini de Ömür Yücel’in yürüttüğünü söyledi. Dosyaya giren Ömür Yücel ifadesinde ise 34 EMT 156 plakalı aracın İstanbul’da Kemal Özmen’den teslim alındığı, Belarus Cumhurbaşkanının oğlu ve beraberindeki öncü koruma ekibiyle Bodrum’a gidildiği, aracın çakarının sökülerek heyete bırakıldığı ve aracın daha sonra kaza yaptığı anlatıldı.

2011’deki fuhuş ve şantaj ihbarı da soruldu

Savcılık, Şahin’e 14 Eylül 2011 tarihinde İstanbul Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne yapılan bir ihbarı da sordu. İhbarda; Süleyman Hilmi Kalcı’nın Belarus’tan kadınları Türkiye’ye getirerek fuhuş organizasyonlarında kullandığı, bürokratları gizli kamerayla görüntüleyerek şantaj yaptığı, bazı kamu ihalelerinin bu yöntemle yönlendirildiği ileri sürülüyordu.

İhbarda ayrıca Mehmet Özmen’in “getir götür işlerini”, Nevzat Büküm’ün ise elektronik şirketlerinin ihale işlerini yaptığı iddia ediliyordu. İhbarın yapıldığı tarihte İçişleri Bakanı olan Şahin, buna ilişkin herhangi bir bilgi veya duyumunun bulunmadığını söyledi. Ancak Şahin, ihbarda adı geçen Süleyman Hilmi Kalcı, Mehmet Özmen ve Nevzat Büküm’ü tanıdığını kabul etti.

Kalcı’yla 2019’a kadar irtibat

Şahin, Süleyman Hilmi Kalcı’yı Belarus’ta yaşayan ve telefon bayiliği yapan bir kişi olarak tanıdığını belirtti. Kalcı’nın Belarus’taki siyasilerle bağlantılarının bulunduğunu bildiğini söyleyen Şahin, 2011-2019 yılları arasında kendisiyle irtibatının bulunduğunu, son görüşmelerinin ise 2019 yılında olduğunu ifade etti.

Kalcı’nın Belarus’tan kadın getirerek fuhuş yaptırdığı iddialarından haberi olmadığını savundu. Şahin, Mehmet Özmen'i de İstanbul milletvekilliği döneminden tanıdığını açıkladı. Daha dikkat çekici bir ayrıntı ise Özmen'in geçmişine ilişkin beyanında yer aldı.

Şahin, Mehmet Özmen'in çocukluk döneminde Kuriş yapılanmasıyla bağlantılı cemaatin kurslarında okuduğuna ilişkin bilgisinin bulunduğunu söyledi. Operasyon başladıktan sonra Ömür Yücel'i aradığını belirten Şahin, Özmen'in bu geçmişini hatırlatarak protesto eylemlerine katılmaması konusunda uyarılmasını istediğini anlattı.

Eski danışman “Şahin’in bilgisi dâhilinde” dedi, Şahin reddetti

İfadenin en dikkat çekici bölümlerinden birini Şahin ile eski danışmanı Ömür Yücel’in beyanları arasındaki farklılık oluşturdu. Yücel’in telefon incelemesinde Belarus’taki Türk Konsolosluğu ile bazı yabancı uyruklu kişilerin vize işlemlerine ilişkin yazışmalar bulundu.

Yücel, Fatıma Ovezova, Gulsum Ovezova ve Gulnara Bahımora isimli üç kişinin Türkiye’ye giriş vizesi için yaptığı girişimlerin İdris Naim Şahin’in bilgisi dâhilinde olduğunu söyledi. Ayrıca Arte Fatih Saladuka isimli kişinin denklik işlemlerinde de yine Şahin’in bilgisi dâhilinde girişimde bulunduğunu ifade etti.

Şahin ise eski danışmanının bu beyanını tamamen reddetti: “Ömür Yücel isimli şahsa bu konuda herhangi bir talimat vermedim. Bunlardan benim kesinlikle bilgim ve haberim yoktur. İlk defa şu anda bunları duydum.” Şahin, Yücel’le herhangi bir husumeti bulunmadığını da belirterek neden aleyhinde ifade verdiğini anlayamadığını söyledi.

“Neden aleyhimde ifade verdiğini anlamıyorum”

Savcılık, Ömür Yücel’in bir başka ifadesini de Şahin’e okudu. Yücel, “Alex” olarak bilinen Süleyman Hilmi Kalcı’nın kendisiyle irtibata geçerek, basına yansıyan çakarlı araç konusunda aracın İdris Naim Şahin’den izinsiz kullanıldığının söylenmesini istediğini beyan etmişti.

Şahin bu konuda da Kalcı ile 2019’dan bu yana doğrudan irtibatı olmadığını savundu. Ancak devamındaki beyanında Ömür Yücel’in Kalcı ile iletişim kurduğunu bildiğini, Yücel’in zaman zaman Kalcı’dan kendisine selam getirdiğini söyledi.

Şahin: Araçlarım bilgim dışında kullanıldı

Şahin, ifadesinin sonunda tüm suçlamaları reddetti. Adına tahsis edilen araçların kendisinin bilgisi dışında ve tahsis amacı dışında kullanılmasının “güveni kötüye kullanma” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunan Şahin, bu konuda suç duyurusunda bulunduğunu ve araçların tahsislerini iptal ettirdiğini söyledi.

Şahin, eski danışmanı Ömür Yücel’in yabancı uyruklu kadınların vize işlemlerine yardımcı olduğunu kabul etmekle birlikte, bunun kendi talimatıyla gerçekleşmediğini savundu. Daha da dikkat çekici olarak Şahin savunmasında, “kadınları benim adıma tahsisli araçla alıp fuhuşta kullandı ise de, araçların bu amaçla kullanımı benim bilgim dışındadır” ifadesini kullandı.

Firari Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz’ın kendisine tahsisli araçta yakalanması konusunda ise hiçbir bilgisinin olmadığını belirtti.

Savcılıktan iki suçtan adli kontrol talebi

Şahin’in yaklaşık 3,5 saat süren ifadesinin 12 sayfa tuttuğu öğrenildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifadesinin ardından eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında TCK 220/7 kapsamında “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme” ile TCK 283/1 kapsamında “suçluyu kayırma” suçlarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını talep etti.

Soruşturmada; Şahin adına tahsisli araçların kimler tarafından, hangi dönemlerde ve ne amaçla kullanıldığı ile Ömür Yücel'in ifadeleri, araç trafik kontrol kayıtları ve Belarus bağlantılı temasların diğer delillerle birlikte değerlendirileceği öğrenildi.

Öte yandan ‘Alihan Kuriş suç örgütü’ soruşturmasında şüpheli olarak ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.