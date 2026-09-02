100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Uzun yaşamın sırrı da bu besinde gizli. Siyah fasulye binlerce asırlık kalkan olarak uyguladığı bilinmekte. Tarihinin en eski kitaplarında bile geçiyor. Yıllardır yardım eden bu besin günlük uyguladığını zaman sadece zihni değil, bedeni de yeniden yeniliyor. Çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek hastalıklara karşı bu formülü deneyin. Siyah fasulyeyi sabah tüketmek yüksek lif ve bitkisel protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı ve kan şekerinizi dengede tutmanızı sağlar. İşte detaylar...
Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz?
SİYAH FASULYE
Atıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki bazlı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda lif bakımından da oldukça yüksektir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.
100 yaşına kadar yaşamak hayal değil!
Dengeli ve tutarlı bir beslenme düzeninde saklıdır. Bilim insanları ve uzun yaşam (longevity) uzmanları, tek bir gıdaya odaklanmak yerine belirli besin gruplarının ömrü doğrudan uzattığını belirtiyor.
Nasıl uygulanır?
Pişirilmeden önce bir gece önceden suda bekletilmeli ve ardından haşlanarak yemeklerde veya salatalarda kullanılmalıdır.
Kadın - Aile
İhtiyacını karşılayacak: Çocukların inadıyla nasıl başa çıkılır? Yapımı basit: 3 yöntemi yapın
Kültür Sanat
Avrupa'nın kış rotalarında zirve Kapadokya'nın... Lonely planet seçti: Avrupa'da kışın en iyi adresi Kapadokya'nın
Ekonomi
Süper meyve aronya Tıp dünyasında faydaları ile öne çıkarken KZO Başkanı Karakaş; 'Hedef 22 bin diye' söyledi
Kadın - Aile
İki kuruyemiş ile hastalıkları kovun: Ceviz mi sağlıklı yoksa fındık mı? Meğer aralarında önemli beş fark varmış!
Aktüel
Kim Milyoner Olmak İster Tv programı gündem oldu: Bankanın teklif vermedi! Yarışmacıyı sarsan anlar
Ekonomi
Borsa İstanbul'da eylül hesabı yapanlar fiyatları bu durumda: Yatırımcıların gözü bu 3 tarihte
Aktüel
12 bin hektarlık dev alan Türkiye'nin 54. milli parkı statüsünü kazandı: Resmi Gazete'de yayımlandı
Kadın - Aile
Merak edilen konu açıklığa kavuştu: Mutfaklarda zeytinyağı daha iyi beyni güçlendiriyor! İşte nedeni o cevabı
Aktüel
Seçim için geri sayım başladı: Büyük hedef... İstanbul Turizm Fuarı'da 5 yılda ilk 3'e girecek
Aktüel
Bu sorunun yanıtı geldi: Balık satın alırken boyları kaç santim olmalı? Yetkililer uyardı! Bunu yapmayan pişman oluyor
Aktüel
Kaymakamı Yüksel Çelik başkanlığında Öğrenci Devamsızlığı Nedenleri ve Çözümleri Çalıştayı Ümraniye’de düzenlendi
Ekonomi
Deniz suyunu içme suyuna dönüştürecek proje: Günlük 10 bin metreküp çıkartılacak! Süreç yıl sonu tamamlanıyor
Kadın - Aile
Tereyağı yoksa yerine ne kullanılır? Biz sizler için araştırma yaptık... Hadi başlayalım
Sağlık
Yara oluşumuna gerçekten işe yarar mı? Uzmanı Sıcak hava dikkate alınmalıdır diyerek açıkladı