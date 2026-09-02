100 yaşına kadar yaşamak hayal değil! Ömrü en çok uzatan besin oymuş: Gizli sırrı ortaya çıktı! Bunu yapın

Yaşam süresi, genetik ve çevresel faktörlerle belirlenen önemli sağlık konularından biri. Beslenme ise bu noktada en önemli etkenlerden biri. Ne yediğini, nasıl yediğiniz gibi değişkenler, aslında uzun olabilecek bir ömürde kısalmalara sebep olabilecek, çeşitli kronik hastalıkların zeminini hazırlayabilecek konuların başında geliyor. Peki 100 yaşını geçenler nasıl besleniyor dersiniz?

SİYAH FASULYE

Atıştırmalık olarak tüketmeyi düşünmek ilginç gelse de öğünler arasında sevdiğiniz baharatlarla hafif bir salata olarak tüketilebilir. Böylece günlük porsiyonlarınızı ayaralayabilirsiniz. Siyah fasulye, genel olarak en sağlıklı gıdalardan biri olarak kabul ediliyor. Bitki bazlı bir protein kaynağı olmasının yanı sıra aynı zamanda lif bakımından da oldukça yüksektir ve kolesterolü düşürür, sindirim ve bağırsak sağlığını iyileştirir, beyin ve bilişsel sağlığı destekler ve kan şekeri düzeylerini stabilize etmeye yardımcı olduğu bulunmuştur.

100 yaşına kadar yaşamak hayal değil!

Dengeli ve tutarlı bir beslenme düzeninde saklıdır. Bilim insanları ve uzun yaşam (longevity) uzmanları, tek bir gıdaya odaklanmak yerine belirli besin gruplarının ömrü doğrudan uzattığını belirtiyor.

Nasıl uygulanır?

Pişirilmeden önce bir gece önceden suda bekletilmeli ve ardından haşlanarak yemeklerde veya salatalarda kullanılmalıdır.