Arşivinden neler çıktı neler? Mansur’un avukatı Deniz Feneri kumpasçısı çıktı

Deniz Feneri soruşturmasıyla tanınan eski Savcı Nadi Türkaslan’ın, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç duyurusunda bulunan avukat olduğu bildirildi.

Almanya menşeli dosyalarla Türkiye'de mütedeyyin kesime operasyon çeken isim, yeni bir Almanya bağlantılı iddianın merkezinde yer alıyor.

DENİZ FENERİ DAVASI VE NADİ TÜRKASLAN'IN GEÇMİŞİ

Nadi Türkaslan, Almanya'da "yüzyılın dolandırıcılık davası" olarak şişirilen ve büyük bir kumpas olduğu ortaya çıkan Deniz Feneri e.V. soruşturmasının Türkiye ayağını yürüten isimdi. 2008-2011 yılları arasında Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Türkaslan, soruşturma kapsamında Almanya'ya giderek binlerce sayfalık belgeyle dönmüş ve dönemin RTÜK Başkanı Zahid Akman ile Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman'ın da aralarında bulunduğu isimlerin gözaltına alınıp tutuklanmasına neden olmuştu.

Soruşturma sırasında sanık avukatlarının şikâyeti üzerine HSYK inceleme başlatmış, Türkaslan ve iki meslektaşı "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla görevden el çektirilmiş ve Yargıtay'da yargılanmıştı.

16 Kasım 2012'de Yargıtay 11. Ceza Dairesi, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle savcıların beraatine karar verdi.

ALMANYA BAĞLANTILI YENİ OPERASYON

2026 yılının Ağustos ayında, Nadi Türkaslan bu kez Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı sıfatıyla eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlıspor yöneticileri hakkında "suç örgütü" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dikkat çeken nokta, Gökçek ailesi hakkındaki iddiaların da Almanya bağlantılı olması. Murat Ağırel'in haberine göre, Gökçek ailesinin Düsseldorf'ta bina satın aldığı ve Velbert'te bir alışveriş merkezi için anlaşma yaptığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

"ALMAN GİZLİ SERVİSİ" İDDİALARI

Kamuoyunda, Deniz Feneri davasına ilişkin olarak Nadi Türkaslan'ın Almanya ile ilişkilerine yönelik şüpheler uzun süredir dile getiriliyor. Bazı çevreler, Alman gizli servisiyle ilintili olduğunu iddia ediyor.

Deniz Feneri dosyasının, Alman gizli servisinin Kanal 7 üzerinden Milli Görüş faaliyetlerini Almanya'da tasfiye etme ve operasyonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kadar uzatma amacı taşıdığı yönündeki iddialar, yeni Almanya menşeli hikayenin ana temasında yine Nadi Türkaslan'ın yer almasıyla yeniden gündeme geldi.