Tüm dengeler sarsılacaktı... Gündemi sallayan oyuncuda pürüz çıktı...
Beşiktaş'ta transferde bir sıkıntı daha ortaya çıktı.
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Beşiktaş'ta transferde bir sıkıntı daha ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın Rangers'tan kadrosuna katmak için görüştüğü Nicolas Raskin'in transferinde pürüz çıktığı iddia edildi.
Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya ileteceği kadronun bildirim süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir transferi gündemine aldı.
Ön libero mevkisi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin ile ilgilendiği öne sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Raskin için İskoç kulübüyle prensipte sözlü anlaşmaya vardı. Haber detayında, transferin artık Belçikalı oyuncunun kararına bağlı olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Ancak son gelen haberler Raskin transferinin olumsuz bir seyir aldığı yönünde. Sky Sports'un haberine göre; Nicolas Raskin'in Beşiktaş'a transferi gerçekleşmedi.
Haberde siyah beyazlıların Belçikalı oyuncu için satın alma opsiyonlu bir kiralama bedeli teklif ettiği ancak İskoç kulübünün yöneticilerinin bu teklifi reddettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Türkiye'deki transfer döneminin cuma günü sona ermesinden önce oyuncu için yeni bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, 2023 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu Rangers formasıyla çıktığı 149 maçta 12 gol, 23 asistlik performans sergiledi.
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