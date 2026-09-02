Tüm dengeler sarsılacaktı... Gündemi sallayan oyuncuda pürüz çıktı...

Haberde siyah beyazlıların Belçikalı oyuncu için satın alma opsiyonlu bir kiralama bedeli teklif ettiği ancak İskoç kulübünün yöneticilerinin bu teklifi reddettiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Türkiye'deki transfer döneminin cuma günü sona ermesinden önce oyuncu için yeni bir teklifle geri dönüp dönmeyeceğinin ise henüz belli olmadığı ifade edildi. 25 yaşındaki futbolcu, 2023 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu Rangers formasıyla çıktığı 149 maçta 12 gol, 23 asistlik performans sergiledi.